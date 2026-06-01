Protestos e bloqueios marítimos marcam primeiro dia de taxa de turismo em Angra dos Reis

A implementação da Taxa de Turismo Sustentável em Angra dos Reis gerou protestos na Vila do Abraão, com bloqueios de barcos e incêndio de equipamentos da prefeitura. Apesar dos tumultos, a cobrança prossegue.

O primeiro dia da implementação da Taxa de Turismo Sustentável (TTS) em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio de Janeiro, foi marcado por protestos e confrontos na Vila do Abraão, localizada na Ilha Grande .

Manifestantes, contrários à nova cobrança, organizaram um bloqueio marítimo, formando um cordão de embarcações que impediu a entrada de barcos na vila. Paralelamente, na madrugada anterior, dois homens encapuzados incendiaram totens e equipamentos da prefeitura instalados no cais, onde seriam realizadas as cobranças. O órgão municipal classificou o ato como criminoso e abriu investigação, com a Polícia Civil também apurando o caso. Apesar dos tumultos, a administração municipal afirmou que a taxa está sendo cobrada normalmente.

Os protestos se concentraram no cais da Vila do Abraão, onde barcos particulares, conhecidos como flexboats, que fazem trajetos mais rápidos a partir de cidades como Mangaratiba e Conceição de Jacareí, tiveram suas operações suspensas devido ao bloqueio. Por outro lado, o serviço de barcas regulares, operado por concessionárias, não foi afetado, segundo a operadora.

No entanto, alguns manifestantes informaram que estavam tentando impedir a cobrança da taxa anche para passageiros dessas barcas. A situação se tornou tensa durante a tarde, quando uma embarcação com policiais se aproximou e fogos de artifício foram lançados pelos manifestantes. Em meio à confusão, um vídeo viralizou mostrando um rapaz sendo arrastado pelo casaco por um homem armado, em meio a discussões acaloradas. Apesar do incidente, o protesto foi mantido.

A prefeitura de Angra dos Reis lamentou a destruição dos equipamentos públicos e reafirmou a legalidade da taxa, destacando que a cobrança visa a sustentabilidade da região, que recebe um grande fluxo de turistas. A nova tributação, que começou a vigorar neste mês, estabelece valores que variam conforme o ponto de embarque e a duração da estadia.

Para quem embarca em Angra e faz um "bate e volta" às ilhas, o valor mínimo é de 5 Ufirs (cerca de R$ 24,80). Se o embarque ocorrer em municípios vizinhos, como Mangaratiba, o preço sobe para 9 Ufirs (aproximadamente R$ 44,64), mais uma taxa de serviço de 12% sobre o total. Até janeiro de 2027, a prefeitura planeja arrecadar recursos para investimentos em infraestrutura, saneamento e preservação ambiental.

A decisão, no entanto, enfrenta forte resistência de guias turísticos, comerciantes e moradores. O turismólogo Waldeck Tenório, que trabalha com turistas estrangeiros na Ilha Grande, criticou a implementação da taxa, considerando-a "inconcebível" diante dos problemas atuais da cidade, como o lançamento de esgoto no mar e a iluminação pública deficiente. Ele argumenta que a cobrança deveria ser precedida por melhorias no atendimento ao turista e na infraestrutura básica.

A polêmica também ganhou as redes sociais, com vídeos e relatos sobre a confusão no primeiro dia de cobrança. Enquanto a prefeitura busca manter a fiscalização e a cobrança, os manifestantes prometem continuar os atos, pressionando por mudanças na política ou mesmo pela suspensão da taxa. O caso ilustra o desafio de equacionar a preservação ambiental e a geração de receita com as demandas sociais e econômicas de uma região dependente do turismo





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