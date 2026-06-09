Protestos de professores ameaçam abrir a Copa do Mundo no México

A CNTE intensifica reivindicações por salários, previdência e revogação de leis educacionais, enquanto o governo de Sheinbaum tenta negociar para garantir que a cerimônia de abertura da Copa do Mundo decorra sem tumultos.

Apenas dois dias antes da partida da Copa do Mundo em solo mexicano, o país se depara com uma onda de protestos liderados pela Coordenação Nacional dos Trabalhadores da Educação (CNTE), que ameaça comprometer a cerimônia de abertura do maior evento esportivo do planeta.

Desde o início de maio, a organização sindical tem intensificado suas ações, que incluem marchas nas principais avenidas da Cidade do México, bloqueio de pedágios, ocupação de prédios públicos e atos de desobediência civil que resultaram em pichações e confrontos com as forças de segurança. A CNTE, dissidente da maior entidade de professores do país, a SNTE, entregou ao governo de Claudia Sheinbaum uma lista de reivindicações consideradas essenciais para a dignidade da classe docente.

Entre os pleitos estão a revogação da lei do ISSSTE de 2007, a anulação das reformas educacionais implementadas nas gestões de Enrique Peña Nieto e Andrés Manuel López Obrador, a reinstalação de um regime de previdência solidário financiado integralmente pelo Estado, um aumento salarial de 100 % e a readmissão de professores demitidos após avaliações de desempenho. A liderança sindical alega que as promessas de reforma feitas por López Obrador em 2018 não foram cumpridas, e que o atual modelo de aposentadoria, baseado em contas individuais, penaliza os educadores, deixando‑os sem condições de vida dignas





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