Prorrogação do prazo de inscrição para o Enem 2026 amplia oportunidade para estudantes de todo o Brasil

Inscrições para o Enem 2026 foram estendidas até 23 de junho, sem mudar as datas das provas (8 e 15 de novembro). O texto detalha o novo calendário, requisitos de isenção da taxa, benefícios do programa Pé‑de‑Meia e orientações para candidatos com necessidades especiais.

A prorrogação do prazo de inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 traz uma oportunidade adicional para os estudantes que ainda não efetivaram o cadastro.

Embora a data de realização das provas - 8 e 15 de novembro - continue inalterada, os candidatos agora podem se inscrever até o dia 23 de junho, uma semana a mais do que o previsto inicialmente. O processo de inscrição segue o mesmo procedimento de antes: o interessado deve acessar a Página do Participante do Enem, preencher os dados pessoais, escolares e financeiros, e confirmar a inscrição por meio de um código de verificação enviado ao e‑mail ou telefone cadastrado.

Essa extensão visa garantir que jovens de todas as regiões do país tenham tempo suficiente para reunir a documentação necessária e concluir o cadastro sem pressa, reduzindo, assim, a taxa de desistência nas etapas subsequentes do processo seletivo





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