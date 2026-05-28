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Proprietário de pizzaria critica prazo de 60 dias para fim da escala 6x1: 'É inviável'

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Proprietário de pizzaria critica prazo de 60 dias para fim da escala 6x1: 'É inviável'
Escala 6X1Redução Da Jornada De TrabalhoWesley Moreira
📆5/28/2026 8:40 PM
📰bbcbrasil
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Wesley Moreira, dono de uma rede de pizzarias em Brasília, afirma que o prazo de 60 dias para acabar com a escala 6x1 é impossível de ser cumprido, pois é difícil contratar profissionais qualificados nesse período. Ele prevê aumento de custos, fechamento de pequenas empresas e elevação de preços. A proposta, aprovada na Câmara, ainda será analisada pelo Senado.

O empresário Wesley Moreira , proprietário da cantina e pizzaria Don Romano com três unidades em Brasília, expressa forte preocupação com o prazo de 60 dias estabelecido para o fim da escala 6x1 , previsto em proposta aprovada na Câmara dos Deputados.

Ele questiona a viabilidade de contratar profissionais especializados, como chefs de pizzaria, em tão curto espaço de tempo, destacando que a técnica gastronômica não pode ser substituída por máquinas. A proposta, que ainda需ser analisada pelo Senado, determina que, 60 dias após a promulgação, todos os funcionários devem ter dois dias de folga, e que a jornada de trabalho seja reduzida de 44 para 42 horas semanais no mesmo período, chegando a 40 horas após um ano.

Moreira, também diretor da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Distrito Federal, afirma que, embora o tema não seja "de todo ruim" pois os empresários buscam melhorar a qualidade de vida dos colaboradores, o momento é desafiador devido à dificuldade de contratação, que ele atribui a regras trabalhistas rígidas e ao "assistencialismo". Desde janeiro, ele tenta expandir o quadro de funcionários das três unidades, que atualmente conta com 74 empregados com carteira assinada, para se適應ar à redução de jornada.

Para manter as lojas abertas sete dias por semana, são necessários mais 21 funcionários, um aumento de 28%. Ele critica a impossibilidade de encontrar um chef qualificado em 60 dias, lembrando que a fermentação da massa e o controle de sabor exigem habilidade específica, e estende a preocupação ao setor hospitalar, onde também seria difícil substituir médicos e técnicos de enfermagem.

Moreira prevê que o fim da escala 6x1 pressionará os custos de produção, aumentará o endividamento das pequenas empresas e causará onda de fechamentos. O setor estima que a contratação de mais profissionais elevará os preços em média 8,5%, mas ele calcula que, somado ao repasse de custos dos fornecedores que também contratarão mais, o preço final dos restaurantes pode subir mais de 20%.

Para empresas com até 10 colaboradores, o impacto seria mais grave, pois redes maiores conseguem negociar repasses menores devido ao volume de compras. Ele argumenta que pequenos negócios perderão fornecedores, buscarão alternativas mais caras, se endividarão e fecharão, gerando mais demissões. Outro ponto de crítica é a previsão de que uma das folgas seja "preferencialmente" aos domingos, o que prejudica o faturamento máximo das pizzarias, já que aos domingos há maior movimento. Ele questiona como será a operação nos feriados.

A campanha pelo fim da escala 6x1, liderada pelo Movimento Vida Além do Trabalho (VAT), ganhou força com a mobilização de trabalhadores. A resistência à redução da jornada não é unânime entre empresários: entidades como CNI, Fiesp e CNC tentam adiar a aprovação no Senado ou ampliar o prazo de transição. Caso o Senado altere o texto, a proposta volta à Câmara.

Por ser uma PEC, a mudança需ser aprovada com texto idêntico nas duas Casas, em dois turnos, com apoio de ao menos 3/5 dos parlamentares

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