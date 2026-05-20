Proprietária da Go Up Entertainment, Karina Ferreira da Gama, nega participação em capturas e aborda projeto de Bolsonaro

Karina Ferreira da Gama, proprietária da Go Up Entertainment, produtora responsável pelo polêmico filme ‘Dark Horse’, nega participação em capturas e aborda projeto de Bolsonaro. Ela reconhece que o dinheiro para a produção de ‘Dark Horse’ começou a entrar em março de 2025, vindo do fundo mantido pelo advogado Paulo Calixto no Texas.

Proprietária da Go Up Entertainment , produtora responsável pelo polêmico filme ‘ Dark Horse ’, a jornalista Karina Ferreira da Gama nunca lançou nenhum filme, nem no exterior, além da Go Up.

As outras duas empresas que constam no sistema da Agência Nacional de Cinema no nome de Karina - a Go7 Assessoria e a ONG Instituto Conhecer Brasil - também nunca registraram nem lançaram nenhuma produção em território nacional. As informações foram levantadas a pedido da equipe do blog pela Ancine, agência que regula o mercado de cinema e audiovisual brasileiro. Aliados de Lula se dividem sobre estratégia de insistir na indicação de Messias para o STF.

Após uma série de reportagens do Intercept Brasil, Flávio reconheceu ter captado R$ 61 milhões de Vorcaro, pagos por meio de uma empresa ligada a ele para um fundo administrado pelo advogado de imigração de. Nenhum deles explicou por que era necessária a intermediação do fundo, o que levantou a suspeita de que o dinheiro na verdade estivesse sendo usado para financiar o autoexílio do filho nos..





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