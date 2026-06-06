Proposta estabelece alternativas para credores e reestruturação financeira

A proposta estabelece diferentes alternativas para os credores, incluindo a troca de dívidas por novos instrumentos financeiros e a conversão de parte dos créditos em participação acionária na companhia. A medida é parte do processo de reestruturação financeira iniciado neste ano.

A proposta estabelece diferentes alternativas para os credores, incluindo a troca de dívidas por novos instrumentos financeiros e a conversão de parte dos créditos em participação acionária na companhia.

A medida é parte do processo de reestruturação financeira iniciado neste ano. A 3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo está trabalhando para implementar essa proposta.

Além disso, a Galípolo participará de um evento do BIS em Xangai, na próxima semana, e a Braskem informou um aditamento em acordo de acionistas entre Petrobras e fundo Shine I. O acordo inclui a transferência de US$ 920 milhões por mês do Google para a SpaceX, de outubro deste ano a junho de 2029. Em outro contexto, a Marinha do Irã afirmou ter disparado mísseis e drones de advertência contra navios de guerra dos EUA no Golfo de Omã, o que contradiz relatórios de inteligência que acreditam que o país ainda retém parte considerável de seu arsenal e fábricas bélicas.

A declaração do presidente americano sugere que a situação é mais complexa do que inicialmente pensado





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