Proposta de Trump de vincular acordo com Irã aos Acordos de Abraão tem pouca chance de sucesso

Donald Trump busca ampliar os Acordos de Abraão vinculando-os a um novo pacto com o Irã, mas a guerra em Gaza, a resistência da Arábia Saudita, Egito e Turquia, e a complexa situação regional tornam a iniciativa improvável.

A proposta de Donald Trump de associar um novo acordo com o Irã à ampliação dos Acordos de Abraão enfrenta obstáculos profundos que reduzem consideravelmente suas chances de sucesso.

Desde o início de seu primeiro mandato, o ex‑presidente tem defendido a expansão do bloqueio de países árabes que normalizam relações com Israel, mas a recente guerra em Gaza complicou ainda mais a dinâmica regional. Os acordos, iniciados em 2020, já contam com cinco signatários, mas a adição de novas nações muçulmanas parece distante, sobretudo porque potências como Arábia Saudita, Egito e Turquia demonstram resistência diante das tensões que se intensificaram após o conflito.

Trump, em longa mensagem ao Truth Social, afirmou que os Estados Unidos deveriam ser recompensados por esforços diplomáticos e listou os países que gostaria de ver integrados ao bloco, sem mencionar, porém, que a própria escalada de violência começou sob sua orientação e sem reconhecer os impactos da ofensiva militar, como os ataques de retaliação no Golfo e o fechamento do Estreito de Ormuz. Os Acordos de Abraão foram apresentados como um dos maiores feitos da política externa americana no Oriente Médio, prometendo normalização de relações com Israel em troca de incentivos econômicos e políticos.

Um dos objetivos declarados era a contenção da influência iraniana, considerada a principal força militar e política antagonista aos EUA na região. Em janeiro de 2023, o então chanceler de Israel, Eli Cohen, destacou que o acordo trouxe estabilidade regional e abriu caminho para uma coalizão contra a ameaça iraniana.

Contudo, especialistas apontam que a fórmula de normalização bilateral tem raízes em estratégias antigas que visam garantir segurança por meio do comércio, marginalizando a causa palestina e adiando a busca por autodeterminação. O professor Arang Keshavarzian, da Universidade de Nova York, ressaltou em artigo recente que a iniciativa, embora tenha criado novos laços econômicos, reforçou a exclusão dos palestinos do processo de paz. A perspectiva saudita, considerada a "joia da coroa" pelo ex‑presidente, ilustra a complexidade da questão.

Durante a administração Biden, Riad recebeu incentivos para aproximar-se de Israel, inclusive com a permissão de uso de seu espaço aéreo para voos civis israelenses. No entanto, documentos militares israelenses sugerem que ataques recentes visaram desestabilizar a expansão dos Acordos, ao passo que a liderança saudita passou a valorizar o apoio aos palestinos como elemento crucial para a legitimidade interna do príncipe herdeiro Mohammed bin Salman.

A escalada de violência em Gaza, que já deixou mais de setenta mil mortos e gerou uma grave crise humanitária, aumentou a pressão internacional por um Estado palestino e suscita críticas à continuidade da normalização sem solução para o conflito. Assim, qualquer tentativa de conectar um acordo com o Irã a um avanço dos Acordos de Abraão encontrará resistência tanto de atores regionais quanto da opinião pública mundial, reduzindo as chances de concretização de uma proposta que, na visão de Trump, poderia tornar-se um marco histórico, mas que na prática se depara com um cenário de profunda desconfiança e instabilidade





JornalOGlobo / 🏆 3. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Acordos De Abraão Donald Trump Irã Arábia Saudita Gaza

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Trump negocia com líderes do Golfo e Netanyahu em meio a tensões com IrãDonald Trump manteve conversas com líderes do Golfo e com Benjamin Netanyahu, enquanto o Irã alerta para consequências graves caso os Estados Unidos reiniciem o conflito bélico, evidenciando a instabilidade diplomática na região.

Read more »

Netanyahu afirma que o Irã nunca terá uma arma nuclear após acordo entre EUA e IrãO primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, respondeu publicamente pela primeira vez este domingo às notícias de um possível acordo entre os Estados Unidos e o Irã, confirmando que o Irã jamais terá uma arma nuclear como resultado do acordo. Além disso, ele voltou a afirmar que as condições necessárias para o desmantelamento do programa nuclear iraniano e a retirada de todo o urânio enriquecido do território não foram contempladas no acordo atual.

Read more »

Trump quer que acordo com Irã envolva aproximação entre Israel e países árabesPresidente demanda que países árabes, inclusive o Irã, entrem nos Acordos de Abraão

Read more »

Trump exige que países do Oriente Médio assinem Acordos de AbraãoPresidente dos EUA vê pacto com o Irã como condição para que nações árabes expandam relações com Israel

Read more »