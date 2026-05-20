Proposição de emenda à Constituição garante autonomia financiera ao Banco Central

A proposta de emenda à Constituição (PEC) que garante autonomia financeira do Banco Central (BC) pode ser votada pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado nesta quarta-feira (20). Com a mudança, o BC não dependeria mais do orçamento da União, e a proposta aguarda votação na CCJ do Senado desde novembro de 2023.

A proposta de emenda à Constituição (PEC) que garante autonomia financeira do Banco Central (BC) pode ser votada pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado nesta quarta-feira (20).

Com a mudança, o BC não dependeria mais do orçamento da União, o que pode mudar caso a proposta seja aprovada. A proposta aguarda votação na CCJ do Senado desde novembro de 2023. O BC é uma autarquia com autonomia financeira, técnica e operacional para atuar no controle da inflação.

Para evitar pressões políticas, os mandatos do presidente e dos diretores do órgão são de quatro anos, fixos, e não coincidem com o mandato do presidente da República, responsável pelas indicações. Autonomia operacional Em 2021, o Congresso Nacional aprovou uma lei que deu autonomia operacional ao BC. Com isso, o presidente e os oito diretores do banco passaram a ter mandatos fixos de quatro anos e garantiram estabilidade nos cargos contra demissões por motivações políticas.

Um dos objetivos da mudança foi blindar o órgão de pressões político-partidárias





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