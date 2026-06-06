Promotor impugna perdão judicial concedido a Monique Medeiros após votação controversa no júri

O promotor Fábio Vieira dos Santos contestou a concessão do perdão judicial a Monique Medeiros, alegando erro na formulação de quesitos que alterou o veredicto do júri, e anunciou recurso da decisão que desclassificou o homicídio doloso para culposo.

O julgamento do caso Monique Medeiros , mãe de Henry Borel, chegou ao fim na madrugada do dia 4 de abril, quando a juíza titular Elizabeth Louro concedeu o perdão judicial ao réu após a desclassificação da acusação de homicídio doloso para homicídio culposo .

A decisão gerou ampla controvérsia porque, segundo o promotor responsável, Fábio Vieira dos Santos, o resultado da votação teria sido alterado por uma formulação inadequada de quesito feita aos jurados. Na primeira rodada, a maioria dos sete membros do Conselho de Sentença respondeu que a omissão de Monique - a falta de ação diante das agressões sofridas por Henry - foi dolosa, ou seja, intencional.

Essa resposta, contudo, provocou confusão, já que o pedido da defesa era a desclassificação para o crime culposo, que não exige intenção de matar. Diante da incoerência, a juíza reconheceu o erro, admitiu que a pergunta havia sido mal formulada e determinou a repetição do quesito com nova redação, permitindo que os jurados reconsiderassem a natureza da omissão.

Na segunda votação, a maioria dos jurados mudou seu entendimento e considerou a omissão culposa, o que habilitou a aplicação do perdão judicial. O benefício, previsto no artigo 490 do Código de Processo Penal, extingue a pena quando as consequências do crime já são consideradas suficientemente graves para o próprio condenado. A defesa comemorou a decisão, alegando que a correção evitou a anulação futura do veredicto e garantiu o pleno exercício da defesa.

Por outro lado, o promotor Vieira argumentou que a mudança decorreu de uma 'contaminação' do julgamento, causada pela primeira pergunta equivocada, e que tal irregularidade abre precedente perigoso para futuros Tribunais do Júri. Em ata, ele anunciou a intenção de recorrer da sentença, denunciando que a alteração dos quesitos poderia ser usada como fundamento para anular o veredicto e, assim, comprometer a segurança jurídica do processo.

O caso reacende o debate sobre a utilização do perdão judicial no Brasil, medida ainda rara e cercada de críticas. Enquanto alguns juristas defendem que o instituto serve como mecanismo de justiça restaurativa, outros alertam para o risco de sua aplicação indevida, especialmente quando há indícios de falhas procedimentais. A sociedade civil também se manifestou, dividida entre quem vê a decisão como justiça para Monique e seus familiares, e quem a considera um alívio indevido diante de um crime grave.

O desdobramento do recurso do Ministério Público deverá esclarecer se a votação revisada foi legítima ou se configura violação dos princípios do devido processo legal. Enquanto isso, Monique Medeiros permanece sob proteção policial, devido a ameaças recebidas após a divulgação da sentença, e aguarda o desfecho da disputa jurídica que ainda se desdobra nos corredores do II Tribunal do Júri do Rio de Janeiro





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