A Acelen Renováveis, controlada pela Mubadala Capital, investirá R$ 7,5 bilhões em uma biorrefinaria na Bahia. Além disso, o Irineu do GLOBO oferece aplicações de inteligência artificial às leitores, supervisionadas por jornalistas.

Projeto avança em meio aos conflitos no Oriente Médio; para Luiz de Mendonça, CEO da empresa, países buscam maior segurança energéticaA Acelen Renováveis, controlada pela Mubadala Capital, investirá R$ 7,5 bilhões em uma biorrefinaria na Bahia para produzir diesel renovável e querosene de aviação sustentável.

Com inauguração prevista para 2029, o projeto visa a segurança energética, aproveitando a macaúba como matéria-prima. A iniciativa já conta com 90% da produção futura vendida e integra um plano maior de expansão no Brasil. O Irineu é a iniciativa do GLOBO para oferecer aplicações de inteligência artificial aos leitores. Toda a produção de conteúdo com o uso do Irineu é supervisada por jornalistas





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