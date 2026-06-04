Projeto de Restauração da Mata Atlântica com Global Citizen

Projeto integra o Programa de Restauração Cidadã da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica (RBMA). Ação marcará o início das atividades em 2026 e contará com o plantio de mudas nativas da restinga carioca, ecossistema fundamental para a proteção da biodiversidade e do equilíbrio ambiental do litoral fluminense.

Parceria com o Global Citizen . Projeto integra o Programa de Restauração Cidadã da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica (RBMA). Ação marcará o início das atividades em 2026 e contará com o plantio de mudas nativas da restinga carioca, ecossistema fundamental para a proteção da biodiversidade e do equilíbrio ambiental do litoral fluminense.

A vegetação de restinga funciona como barreira natural contra a erosão costeira, ajuda a preservar a biodiversidade e serve de abrigo para diversas espécies da fauna e da flora. Além disso, contribui para a estabilidade das praias e para a manutenção dos ecossistemas litorâneos





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