Projeto de redução da maioridade penal de 18 para 16 anos pode ser votado no STF

A proposta de reduzir a maioridade penal de 18 para 16 anos, que já foi aprovada na Câmara, está em vias de ser votada no Supremo Tribunal Federal (STF). Isso porque o assunto envolve questões de natureza constitucional e pode ser considerado uma cláusula pétrea, o que impactaria a possibilidade de alteração por emenda constitucional.

A proposta de reduzir a maioridade penal de 18 para 16 anos, que já foi aprovada na Câmara, está em vias de ser votada no Supremo Tribunal Federal ( STF ).

Isso porque o assunto envolve questões de natureza constitucional e pode ser considerado uma cláusula pétrea, o que impactaria a possibilidade de alteração por emenda constitucional. O advogado responsável pelo projeto defende que a mudança afetaria a estrutura da sociedade, não apenas em ideias e convicções, mas também na estrutura penitenciária e em políticas públicas.

A lógica do sistema penitenciário para jovens com mais de 18 anos é mais repressiva, enquanto adolescentes respondem pelo Código Penal, com garantias de acesso à educação e ressocialização. O advogado também cita o argumento de que jovens a partir de 16 anos já podem votar, o que poderia justificar a responsabilização criminal.

No entanto, ele alerta que a personalidade não está completamente formada até os 18 anos e que a mudança pode levar ao STF devido à discussão sobre a natureza da mudança constitucional. Se a mudança for considerada válida, haveria impacto no modelo atual de responsabilização, com efeitos diretos no sistema aplicado a adolescentes





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Maioridade Penal Redução Cláusula Pétrea STF Projeto De Lei

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