Projeto de Lei que Acaba com Escala 6x1 é Designado para Relator

O projeto de lei que acaba com a escala 6x1, com urgência constitucional, foi designado para o deputado Leo Prates (Republicanos-BA) como relator. O objetivo central da proposta é garantir mais tempo para a vida além do trabalho, tempo com a família, para o lazer, para a cultura e para o descanso.

O projeto de lei que acaba com a escala 6x1 , com urgência constitucional , foi designado para o deputado Leo Prates (Republicanos-BA) como relator. O objetivo central da proposta é garantir mais tempo para a vida além do trabalho, tempo com a família, para o lazer, para a cultura e para o descanso.

A administração reforçou que a mudança aproxima o Brasil de um movimento já em curso em diversos países, como Chile, que aprovou a redução da jornada de 45 para 40 horas semanais, e da Colômbia, que está em transição de 48 para 42 horas semanais até 2026. Na Europa, a jornada de 40 horas ou menos já é predominante em países como França, Alemanha e Holanda.

O governo calcula que 37,2 milhões de trabalhadores têm jornadas acima de 40 horas semanais, o que é equivalente a aproximadamente 74% dos celetistas. Destes, cerca de 14 milhões de brasileiros trabalham na escala 6x1, com apenas um dia de descanso. Ao ampliar o tempo livre, o projeto busca melhorar a qualidade de vida, fortalecer a convivência familiar e reduzir impactos na saúde.

Em 2025, o número de beneficiários pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) era de 200 mil, com o pagamento por horas trabalhadas. Há mais de 40 assinaturas em apoio ao texto apresentado pelo líder da oposição, senador Rogério Marinho (PL-RN). Essa proposta, inclusive, já foi encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça do Senado, enquanto o projeto governista segue estacionado





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