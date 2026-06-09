Projeto da Câmara facilita parcelamento de dívidas de partidos e limita multas eleitorais

Proposta aprovada na Câmara dos Deputados estabelece que partidos políticos possam quitar dívidas em parcelas até 40% menores que a média cobrada de brasileiros endividados. O texto também limita multas por irregularidades eleitorais a R$ 30 mil e permite o parcelamento em até 15 anos. A medida segue para análise do Senado.

A Câmara dos Deputados aprovou uma proposta que altera as regras para o pagamento de dívidas de partidos políticos e a aplicação de multas por irregularidades eleitorais.

O texto, que agora segue para análise do Senado, prevê que as legendas possam quitar seus débitos em parcelas cujos valores são até 40% menores que a média das parcelas cobradas dos brasileiros endividados, conforme dados de inadimplência. Além disso, a proposta estabelece um teto de R$ 30 mil para multas eleitorais e autoriza o parcelamento dessas penalidades em até 15 anos.

A iniciativa busca flexibilizar a fiscalização e sanções contra os partidos, um tema que frequentemente gera polêmica no cenário político brasileiro. Os defensores argumentam que a medida facilitará a regularização fiscal das legendas, enquanto críticos veem risco de redução da rigorosidade na aplicação das leis eleitorais. O texto aprovado modifica dispositivos da legislação eleitoral e está inserido em um pacupo de mudanças que visa ajustar as regras do jogo político.

A limitação do valor das multas, por exemplo, pode impactar casos de infrações graves que atualmente são penalizadas com valores muito superiores. Já a possibilidade de parcelamento em longo prazo, com prestações reduzidas, pode tornar mais viável financeiramente a quitação de dívidas acumuladas por partidos. A proposta ainda precisará passar pelo crivo dos senadores antes de se tornar lei. O prazo para análise não foi definido, mas deve ocorrer nos próximos meses.

Enquanto isso, o tema já suscita debates entre especialistas em direito eleitoral e representantes da sociedade civil sobre os efeitos de tais mudanças na transparência e na responsabilidade fiscal dos partidos. A Câmara, ao aprovar o texto, sinaliza uma tendência de desburocratização das obrigações partidárias, mas também levanta questionamentos sobre possíveis prejuízos à lisura do processo eleitoral. O Senado, agora, terá a palavra final





JornalOGlobo / 🏆 3. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Câmara Dos Deputados Partidos Políticos Dívidas Parcelamento Multas Eleitorais Senado

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Cruzeiro recebe proposta de clube europeu por ChristianEle tem chamado atenção do mercado europeu. Recentemente, a Cruzeiro recebeu uma investida europeia por Christian

Read more »

Caso Master: investigadores avaliam segunda proposta de delação de VorcaroInvestigadores do caso Master consideram que a segunda proposta de delação de Daniel Vorcaro não apresentou fatos novos. A nova versão detalhou mais, mas sem revelar informações inéditas.

Read more »

Clube português rejeita proposta de R$ 24 milhões do Vasco por atacante nigeriano | VascoDiretoria do Estrela da Amadora considerou a oferta insuficiente

Read more »

CCJ do Senado pode votar nesta quarta a PEC que amplia a autonomia do BCSe for aprovada, a proposta ainda terá de passar por dois turnos de votação no plenário do Senado antes de ser enviada à Câmara dos Deputados.

Read more »