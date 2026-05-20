Projeto aprovad@ pela Câmara amplia o acesso a recursos para cooperativas agropecuárias na Norte, Nordeste e Centro-Oeste

Com apenas dois votos contrários e 442 favoráveis, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que altera regras dos fundos regionais FDNE (Fundo de Desenvolvimento do Nordeste), FDA (Fundo de Desenvolvimento da Amazônia) e FDCO (Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste) para incluir formalmente as cooperativas entre os beneficiários. Pela proposta, os recursos poderão ser destinados "a empreendimentos de interesse de pessoas jurídicas e de sociedades cooperativas". O projeto segue agora para sanção presidencial.

Com apenas dois votos contrários e 442 favoráveis, a Câmara dos Deputados aprovou na noite desta terça-feira (19) o projeto que altera regras do FDNE (Fundo de Desenvolvimento do Nordeste), FDA (Fundo de Desenvolvimento da Amazônia) e FDCO (Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste) para incluir formalmente as cooperativas entre os beneficiários.

Pela proposta, os recursos poderão ser destinados "a empreendimentos de interesse de pessoas jurídicas e de sociedades cooperativas". O projeto foi apresentado originalmente pelo senador Flávio Arns (PSB-PR) e teve relatoria da deputada Bia Kicis (PL-DF) na CCJC (Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania) da Câmara.

A deputada destacou que a medida "busca explicitar a possibilidade de sociedades cooperativas figurarem como beneficiárias dos recursos" dos fundos regionais e que "a proposta não cria conflito jurídico ou orçamentário, buscando explicitar a possibilidade de sociedades cooperativas figurarem como beneficiárias dos recursos dos fundos regionais"





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