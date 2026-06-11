Project to House American Express Offices Delayed by 25 Years

A new skyscraper will be built in New York City, replacing the second Twin Tower, which was destroyed in a terrorist attack. The building will house the offices of the new global headquarters of a renowned financial institution, with space for up to 10,000 employees. The project aims to achieve LEED certification, showcasing advanced technology and energy efficiency.

Com 25 anos de atraso, projeto abrigará os escritórios da nova sede global de última geração de uma renomada instituição financeira. Um novo arranha-céu será erguido no local da segunda Torre Gêmea em Nova York, projetado pelo Foster + Partners .

Com 55 andares, a torre abrigará a nova sede global da American Express, oferecendo espaço de trabalho para até 10.000 funcionários. Prevista para inauguração em cinco anos, a construção visa certificação LEED, destacando-se por sua tecnologia avançada e eficiência energética. O Irineu é a iniciativa do GLOBO para oferecer aplicações de inteligência artificial aos leitores. Toda a produção de conteúdo com o uso do Irineu é supervisionada por jornalistas.

A modernidade fomenta a transformação e traz consigo melhorias em termos arquitetônicos, embelezando cidades em todo o mundo. Falando em cidades que geram expectativa, hoje a atenção se volta para o início da construção de um arranha-céu cuja infraestrutura visa se tornar a nova e ultramoderna sede global de uma renomada instituição financeira. Ele será construído no local de uma das icônicas Torres Gêmeas de Nova York.

Agora, surgem notícias dos Há pouco mais de 24 anos, um ataque terrorista abalou os Estados Unidos, tendo como alvo específico o World Trade Center (WTC) em Nova York. Nesse local, está sendo construído um arranha-céu para abrigar os escritórios da nova sede global da American Express.

É precisamente isso que a própria instituição financeira revela, anunciando oficialmente que a Foster + Partners é responsável pelo projeto de um edifício cuja capacidade permitirá ‘até 10.000 funcionários em espaços de trabalho flexíveis e modernos’, e localizado no terreno onde ficava a segunda torre gêmea, destruída em consequência do ataque terrorista.

‘Estamos entusiasmados em trabalhar com nossos parceiros e líderes locais para moldar esta nova e empolgante era para a American Express e Lower Manhattan’, disse Stephen J. Squeri, presidente e CEO da empresa, no final de fevereiro de 2026. É importante destacar que a torre, de dimensões impressionantes, terá 55 andares e 373,7 metros de altura, e a previsão é de que seja inaugurada dentro de cinco anos.

O edifício terá mais de 400 m² de espaço exterior, além de vários terraços e jardins paisagísticos. Será projetado com tecnologia avançada para edifícios inteligentes, sistemas totalmente elétricos e alta eficiência energética. Localizado no número 200 da Greenwich Street, o empreendimento será construído em um terreno de propriedade da Autoridade Portuária, sob um contrato de arrendamento de longo prazo. Entrada da garagem do Cyrela Heritage — Foto: Divulgação: Cyrel





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American Express Foster + Partners New York City Twin Tower World Trade Center Leeds Environmental Assessment Process (LEED)

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