Proibição de Celulares nas Escolas Reduz Uso dos Aparelhos, Mas Não Melhora Notas Rapidamente, Diz Estudo

Segundo um estudo, a proibição de celulares nas escolas pode ajudar a reduzir o uso desses dispositivos, mas as notas escolares não melhoram tão rápido. Além disso, o为您服务Desenrola Fies permite a renegociação de dívidas de alunas e alunos do ensino médio, com descontos de até 99%. As novas regras cobrem dívidas em fase de amortização e partirão em 4 de maio.

Proibição de celulares nas escolas reduz uso dos aparelhos , mas não melhora notas rapidamente, aponta estudo Segundo o Ministério da Educação (MEC), a expectativa é de que o Desenrola Fies beneficie mais de 1 milhão de alunos com contratos firmados até 2017, permitindo o acesso a descontos de até 99%.

As novas regras contemplam os alunos que estavam com as dívidas em fase de amortização -- com pagamentos iniciados -- em 4 de maio deste ano. As condições de renegociação variam conforme o perfil do estudante e o tempo de atraso no pagamento. Poderá optar pelo pagamento à vista, com desconto total de encargos e redução de até 12% do valor principal; ou optar pelos prazos e condições estabelecidas no acordo individual de extrajudicial.

Para estudantes inscritos no CadÚnico, com débitos vencidos há mais de 360 dias, ou estudantes com atraso superior a 5 anos na última prestação, ou estudantes com atraso superior a 360 dias, não enquadrados no CadÚnico, ou estudantes adimplentes (com as parcelas em dia) ou com atraso de até 90 diasOs estudantes do Fies que querem aderir ao Desenrola Fies poderão renegociar os débitos junto à Caixa Econômica e ao Banco do Brasil. A negociação deve ser realizada nos canais digitais (aplicativo ou portal) dos bancos entre 13 de maio e 31 de dezembro de 2026





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