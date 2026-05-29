Programa rural de saúde: 500 mil famílias esperançosas de melhorar sua qualidade de vida

Uma iniciativa pioneira em ações de saúde rural oferece acompanhamento clínico, teleconsultas e apoio psicológico, visando reduzir doenças e ampliar a qualidade de vida de 500 mil famílias de produtores rurais.
O programa rural de saúde , criado com o objetivo de reduzir problemas de saúde no meio rural, oferece serviços básicos de acompanhamento e orientação preventiva aos produtores e trabalhadores rurais.
Entre os serviços oferecidos estão aferição de pressão arterial e medição de glicemia, bem como o apoio ao acesso aos serviços do Sistema Único de Saúde. Um dos beneficiados é Emílio Miguel, produtor rural que mora em Cuiabá, Mato Grosso. Emílio relata ter conseguido controlar a diabetes graças às orientações e ao acompanhamento da técnica de enfermagem Vanessa Francielli da Silva.
Ele destaca que o programa ajudou não apenas a gerenciar a diabetes, mas também a melhorar a saúde geral de sua esposa, ressaltando a importância de estar sempre atento e em dia com a saúde. Para Vanessa, o suporte na mudança de hábitos e a troca constante de diálogo com os produtores rurais são cruciais. Ela observa que, além de exames de sangue e consultas médicas, há melhorias significativas na saúde mental dos atendidos.
Muitos produtores relatam que aguardam a visita de Vanessa apenas para conversar e receber apoio emocional. Nos últimos 12 meses, os técnicos de saúde realizaram mais de 96 mil visitas; 21 mil trabalhadores rurais registraram comorbidades, sendo quase 40% com doenças cardiovasculares, 16,5% com diabetes e 12,6% enfrentando questões de saúde mental. Renilson Rehem, Diretor de Saúde e Promoção Social do SENAR, explicou que o programa vai além das visitas mensais, contando com parcerias que permitem teleconsultas.
Em colaboração com o Hospital Albert Einstein, os técnicos podem encaminhar assistidos para consultas médicas, clínicas pediátricas ou psicológicas, e coordenar exames e atendimentos especializados se necessário. Em um evento em Brasília que comemorou o primeiro ano do programa, os representantes do Sistema CNA/Senar defenderam a ampliação da iniciativa, visando alcançar 500 mil famílias de produtores rurais.
João Martins, presidente do Sistema CNA/Senar, garantiu que a estrutura do programa está preparada para expandir o atendimento nos próximos anos, enfocando a oferta de tecnologia, ensinamento e acompanhamento abrangente para famílias que antes estavam desassistidas. O programa ressalta que, apesar dos desafios, há um compromisso firme em melhorar a saúde e o bem-estar em comunidades rurais, com foco não apenas na prevenção de doenças físicas, mas também na promoção da saúde mental e no fortalecimento de laços comunitários.
Resumindo, o programa rural de saúde se posiciona como uma iniciativa transformadora que, por meio de visitas clínicas, teleconsultas e apoio continuado, busca melhorar a qualidade de vida de milhares de trabalhadores rurais, estabelecendo uma jornada de acompanhamento que vai além da simples medição de exames, abordando fatores de risco, condições de saúde mental e a integração com o SUS. O objetivo é ampliar este cuidado, alcançar mais famílias e consolidar um modelo de saúde rural sustentável e inclusivo, beneficiando não apenas indivíduos, mas também comunidades inteiras ao longo do tempo.
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