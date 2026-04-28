Programa Minha Casa, Minha Vida vira vitrine eleitoral e falha em combater favelas

O programa Minha Casa, Minha Vida, reformulado pelo governo Lula, tornou-se uma ferramenta política e não consegue reduzir a expansão das favelas, apesar do aumento de recursos e contratos. A qualidade das moradias e a localização inadequada são problemas persistentes.

As moradias precárias e favelas são uma realidade visível nas grandes cidades brasileiras, mas as soluções para esse problema não devem ser contaminadas por interesses políticos, como tem ocorrido no governo de Luiz Inácio Lula da Silva.

O programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV), que deveria ser uma ferramenta eficaz para combater a falta de moradia, tornou-se uma vitrine eleitoral. Originalmente criado em gestões anteriores do PT, o programa foi reformulado com mais recursos e maior abrangência, elevando o valor dos imóveis e o limite de renda para acesso ao crédito subsidiado.

Agora, o MCMV financia casas de até R$ 600 mil para famílias com renda de até R$ 13 mil, beneficiando a classe média que Lula busca conquistar em meio à queda de popularidade. O orçamento para este ano é recorde: R$ 200 bilhões, com a meta de contratar 3 milhões de unidades entre 2023 e 2026.

Entre 2023 e 2025, os contratos de financiamento do MCMV aumentaram 45%, com destaque para as regiões Norte e Nordeste, onde os contratos cresceram 84% e 63%, respectivamente. Essas regiões, conhecidas por serem redutos eleitorais de Lula, receberam condições mais favoráveis após a reformulação do programa em 2023. Não por acaso, as entregas de unidades serão protagonistas na campanha à reeleição, com Lula participando de eventos ao lado de candidatos regionais para a entrega de chaves.

Apesar de atender a necessidades reais da população, o MCMV sempre enfrentou críticas. A qualidade das construções é questionável, e os empreendimentos costumam ser localizados em áreas distantes dos centros urbanos, com infraestrutura precária de serviços e transportes, em vez de revitalizar áreas centrais. Isso obriga os moradores a enfrentar longos deslocamentos diários. Projetos em regiões centrais existem, mas são raros e incipientes.

Outro problema é a falta de foco: ao estender o programa à classe média, o governo se afasta do objetivo original de atender a população mais carente, que não consegue se encaixar nas regras do mercado imobiliário. A prioridade deveria ser a parcela de menor renda, mas o governo repete erros de políticas habitacionais anteriores. Mesmo com o crescimento alardeado pelo governo, o MCMV não tem conseguido conter a expansão das favelas.

Entre 1985 e 2024, a área ocupada por comunidades em condições precárias quase triplicou no Brasil, segundo o MapBiomas. Os moradores dessas áreas não estão lá por escolha, mas porque o maior programa habitacional do país não oferece alternativas viáveis. Eles enfrentam riscos como deslizamentos, falta de saneamento básico e, muitas vezes, a dominação de facções criminosas





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