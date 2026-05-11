Programa Mesa Redonda do Tv Gazeta Revê Preocupações em relação a Diretoria do São Paulo e Futuro de Roger Machado

Ao longo da entrevista, Pintado questionou a exagerada quantidade de críticas ao atual treinador Tricolor, Roger Machado, e propôs a responsabilidade da diretoria em relação a suas decisões, bem como o futuro do professor no comando do time.

Ao longo da entrevista concedida ao programa Mesa Redonda , Pintado carimbou críticas aos diretores do São Paulo e abordou o futuro de Roger Machado, treinador da equipe em sua primeira temporada.

O ex-volante afirmou que a analisar as decisões tomadas pelos diretores, bem como o possível caminho de Roger como treinador, é a responsabilidade da diretoria. O jogo entre São Paulo e Juventude, marcado para a próxima quarta-feira (13), será válido pela partida de volta do Campeonato Brasileiro e o saldo geral é de 1 a 0 para os Soberanos, no entanto, a equipe não terá vida fácil em sua sede, o Estádio Alfredo Jaconi





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