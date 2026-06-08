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Programa de Saúde de Volta Redonda Alcança Marca de 2,5 Mil Pacientes Atendidos

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Programa de Saúde de Volta Redonda Alcança Marca de 2,5 Mil Pacientes Atendidos
Programa De SaúdeVolta RedondaLinha De Atenção Oncológica
📆6/8/2026 5:09 PM
📰jornalodia
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O Programa da Secretaria Municipal de Saúde de Volta Redonda, chamado de Linha de Atenção Oncológica (LAO), alcançou a marca de 2,5 mil pacientes atendidos desde sua implantação, em março de 2022. O programa representa um marco no avanço do tratamento do câncer pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no município, proporcionando mais agilidade no diagnóstico e no encaminhamento para tratamento especializado.

O Programa da Secretaria Municipal de Saúde de Volta Redonda , chamado de Linha de Atenção Oncológica (LAO), alcançou a marca de 2,5 mil pacientes atendidos desde sua implantação, em março de 2022.

O programa representa um marco no avanço do tratamento do câncer pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no município, proporcionando mais agilidade no diagnóstico e no encaminhamento para tratamento especializado. Ao longo de pouco mais de quatro anos de funcionamento, o programa tem transformado a vida de milhares de pacientes, oferecendo acolhimento, acompanhamento e acesso mais rápido à rede especializada de oncologia.

Entre as histórias que demonstram a importância da iniciativa está a da moradora do bairro Nossa Senhora das Graças, Luciene Delgado, que teve o diagnóstico de câncer de mama realizado de forma ágil, graças ao atendimento prestado pela LAO-VR. Luciene conta que percebeu algo diferente após sentir uma dor na mama direita enquanto brincava com sua cadela, em dezembro do ano passado.

No dia seguinte, procurou a Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) do bairro São Geraldo, onde iniciou a investigação do caso. A rapidez nos encaminhamentos foi decisiva para a descoberta da doença e o início do tratamento. A LAO me proporcionou os exames e as consultas de forma muito rápida. Sem a LAO, que me orientou e auxiliou nos meus exames, não seria possível.

Eu não teria conseguido tudo com tanta rapidez e facilidade. A LAO é muito importante para todas as mulheres que precisam do tratamento oncológico. Após o diagnóstico, Luciene foi encaminhada para acompanhamento na Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon) - que funciona no Hospital da Fundação Oswaldo Aranha (H.FOA) e oferece atendimento completo pelo SUS -, onde passou a receber orientações da equipe médica e iniciou os preparativos para a cirurgia.

A LAO tem cumprido seu papel de oferecer um caminho mais rápido e seguro para quem enfrenta a suspeita de um câncer. Cada paciente atendido representa uma oportunidade de diagnóstico precoce, de início do tratamento no momento adequado e de mais qualidade de vida. Alcançar essa marca mostra a força desse trabalho e o impacto positivo que ele tem na vida das pessoas e de suas famílias. A saúde sempre foi uma das nossas prioridades.

A LAO é um programa que salva vidas porque garante mais rapidez no diagnóstico e no encaminhamento para o tratamento. Ver tantas pessoas sendo acolhidas e acompanhadas por essa iniciativa mostra que estamos no caminho certo, investindo em uma saúde pública cada vez mais humanizada, eficiente e acessível para a população de Volta Redonda

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