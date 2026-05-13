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Programa Brasil Contra o Crime Organizado: Oportunidade ou engessar?

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Programa Brasil Contra o Crime Organizado: Oportunidade ou engessar?
BrasilCrime OrganizadoSegurança Pública
📆5/13/2026 7:19 AM
📰g1
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O governo federal lançou o &quot;Brasil Contra o Crime Organizado&quot;, um pacote de medidas destinado a financiar ações e equipamentos na área de segurança pública, após pesquisas apontando a violência como o maior problema nacional. O episódio oferece entrevista ao coronel José Vicente Silva Filho, Secretário Nacional de Segurança Pública em 2002, que avalia a capacidade do plano de entrega de resultados e alerta para a politização da pauta. O podcast diário do g1, O Assunto, conta com a produção de Luiz Felipe Silva, Sarah Resende, Carlos Catelan, Luiz Gabriel Franco, Juliene Moretti , Stéphanie Nascimento e Guilherme Gama, com Victor Boyadjian como apresentador.

O governo federal lançou nesta terça-feira (12) o programa " Brasil Contra o Crime Organizado ", um pacote de medidas que prevê o investimento direto de R$ 1,06 bilhão e mais linha de crédito de R$ 10 bilhões para que estados, municípios e o Distrito Federal possam financiar ações e equipamentos na área de segurança pública .

As pesquisas de opinião apontam que a violência é vista como o maior problema do Brasil atualmente – e, poucos meses antes das eleições, a pauta de combate ao crime ganha ainda mais centralidade no debate público. No lançamento do programa, o presidente Lula afirmou que o governo espera aprovar ainda este ano a PEC da Segurança Pública e que, com isso, deve criar um ministério para tratar do tema.

Neste episódio, Victor Boyadjian entrevista o coronel José Vicente Silva Filho, que foi Secretário Nacional de Segurança Pública em 2002. Na conversa, o Cel. José Vicente analisa a capacidade do plano do governo de entregar resultados e alerta para o problema da politização da pauta da segurança pública. Ele também aponta quais são as responsabilidades das esferas federal e estaduais no combate ao crime organizado.

Convidado: José Vicente Silva Filho, ex-Secretário Nacional de Segurança Pública, coronel da reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo e membro do conselho do Instituto Brasileiro de Segurança Pública. O que você precisa saber: O podcast O Assunto é produzido por: Luiz Felipe Silva, Sarah Resende, Carlos Catelan, Luiz Gabriel Franco, Juliene Moretti , Stéphanie Nascimento e Guilherme Gama. Apresentação: Victor Boyadjian.

Combate depende de integração com o governo federal O Assunto é o podcast diário produzido pelo g1, disponível em todas as plataformas de áudio e no YouTube. Desde a estreia, em agosto de 2019, o podcast O Assunto soma mais de 168 milhões de downloads em todas as plataformas de áudio. No YouTube, o podcast diário do g1 soma mais de 14,2 milhões de visualizações. Lula durante evento de lançamento do Programa Brasil Contra o Crime Organizado. – Foto: Ricardo Stuckert/ Presidência da República Ouça também

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