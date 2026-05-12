Programa Brasil Contra o Crime Organizado e Medidas de Segurança Pública Lançado em Ano Eleitoral

O governo lança o 'Programa Brasil Contra o Crime Organizado' com R$ 11,1 bilhões em investimentos, visando enfraquecer o controle do crime organizado e as bases dos grupos criminosos. O objetivo é aumentar a efetividade da segurança pública e demonstrar maior comprometimento com o combate ao crime. A iniciativa parte do anúncio de medidas voltadas à segurança, realizada durante a cerimônia de lançamento na Palácio do Planalto, momento crucial da última etapa de governo e com pouco mais de quatro meses das Eleições Presidentiais de 2026.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa da cerimônia de lançamento do Programa Brasil Contra o Crime Organizado e de anúncio de medidas voltadas à segurança pública.

A cerimônia ocorre no último ano de governo e a pouco mais de quatro meses das eleições de 2026, momento em que a segurança pública centraliza as atenções do debate político. O presidente terá ao seu lado o ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva. O programa, orçado em R$ 11,1 bilhões, foca na desarticulação das bases econômicas das facções





CNNBrasil / 🏆 2. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Programa Brasil Contra O Crime Organizado Lula Presidente Wellington César Lima E Silva Ministro Da Justiça E Segurança Pública Programa Orçado Em R$ 11 1 Bilhões Investimento Em Segurança Pública Lançamento Em Ano Eleitoral Combate Ao Crime Organizado Ampliação Da Presença Da PF Nas Fronteiras Ajuste Do Discurso Da Oposição Amplificando As

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Governo lança Novo Desenrola Brasil 2.0, programa de renegociação de dívidasNova versão do programa prevê descontos, parcelamento e renegociação direta com bancos.

Read more »

Governo federal lança Brasil Contra o Crime OrganizadoO plano, anunciado em um evento no Palácio do Planalto, visa combater o crime organizado e regulamentar o programa com investimentos em diversas áreas.

Read more »

Lula vai lançar programa de R$ 11 bilhões contra o crime organizado nesta terça-feiraO principal veículo para desenvolvimento pessoal, profissional e empresarial no país. A marca Exame inclui o site, a revista, o aplicativo para smartphones, cursos, eventos e um serviço de análises financeiras.

Read more »

Análise: Lula dribla Congresso com programa de combate ao crimeSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Read more »