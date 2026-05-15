Profissões propensas à infidelidade: especialista em relacionamentos aponta cinco áreas

A especialista em relacionamentos Tracey Cox revelou como certas profissões criam um terreno fértil para a infidelidade, citando como estresse, hierarquia e logística de certos trabalhos facilitam casos extraconjugais. Cox também abordou o 'complexo de Deus' e a falta de compreensão do parceiro em profissões como a saúde e a educação.

A especialista em relacionamentos Tracey Cox aponta cinco profissões propensas à infidelidade devido à dinâmica profissional: saúde , educação , finanças , empreendedorismo e aviação . Fatores como estresse, hierarquia e logística facilitam casos extraconjugais.

Na saúde, o 'complexo de Deus' e laços emocionais intensos são comuns; na educação, a falta de compreensão do parceiro. Finanças e empreendedorismo envolvem flexibilidade ética e autonomia, enquanto a aviação se beneficia da distância física e prestígio. O Irineu é a iniciativa do GLOBO para oferecer aplicações de inteligência artificial aos leitores. Toda a produção de conteúdo com o uso do Irineu é supervisionada por jornalistas





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