Professores em greve bloqueiam Zócalo na Cidade do México às vésperas da Copa do Mundo 2026

Protestos de professores e estudantes na Cidade do México causam caos e prejuízos comerciais às vésperas da abertura da Copa do Mundo de 2026, com bloqueios no Zócalo e ameaça de manifestação no Estádio Azteca.

A Cidade do México enfrenta uma situação de caos devido aos constantes bloqueios de ruas realizados por professores em greve, que também derrubaram estátuas de jogadores da Copa do Mundo .

Esses protestos ocorrem às vésperas da abertura da Copa do Mundo de 2026, evento que o governo mexicano prometeu que acontecerá de forma pacífica. A principal praça da capital, o Zócalo, onde seria instalada a maior festa de torcedores do país, está bloqueada por barreiras metálicas, causando filas e prejuízos a comerciantes locais. O governo mantém diálogo com a CNTE, um sindicato dissidente de professores, que exige aumento salarial e a revogação de uma lei previdenciária.

A mobilização ganhou força com a adesão de estudantes da Escola Normal Rural de Ayotzinapa, que protestam pelo desaparecimento de 43 colegas em 2014. A polícia apreendeu 59 explosivos caseiros em um dos ônibus que trouxe os manifestantes. Os professores ameaçam realizar um protesto massivo no dia da abertura, no Estádio Azteca. A presidente Claudia Sheinbaum declarou que a cerimônia de abertura transcorrerá com tranquilidade, justificando os bloqueios como medida para evitar provocações.

O evento, co-organizado pelos EUA e Canadá, é visto pelos manifestantes como uma oportunidade de gerar pressão internacional sobre o governo. Comércios próximos ao Zócalo exibem sinais de resistência, como a placa "Estamos abertos", enquanto a associação comercial estima prejuízos de 642,5 milhões de pesos





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