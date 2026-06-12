Professora da rede pública de São Paulo é escolhida a mais influente do mundo

Débora Garofalo, professora da rede pública de São Paulo, recebeu o Prêmio Faz Diferença 2025 na categoria Educação, em cerimônia realizada na Casa Firjan, no Rio de Janeiro. Ela é considerada a educadora mais influente do mundo, segundo a Varkey Foundation, criadora do Global Teacher Prize, considerado o Nobel da Educação.

Professora da rede pública de São Paulo foi escolhida a mais influente do mundo dez anos após criar projeto que usa lixo para ensinar robótica.

Vencedora na categoria Educação, a professora Débora Garofalo recebeu o Prêmio Faz Diferença 2025 de Flávia Barbosa, editora executiva do GLOBO, e de Thiago Bronzatto, diretor da sucursal de Brasília. Débora Garofalo decidiu em 2015 transformar o pouco que tinha - sucatas - em material para o desenvolvimento educacional de seus alunos.

Pouco mais de dez anos depois, ela se tornou a educadora mais influente do mundo, segundo a Varkey Foundation, criadora do Global Teacher Prize, considerado o Nobel da Educação. Nesta quinta-feira, Débora voltou a ser homenageada por seu trabalho nas escolas e recebeu o Prêmio Faz Diferença 2025 na categoria Educação, em cerimônia realizada na Casa Firjan, no Rio de Janeiro. Os colunistas do GLOBO Ancelmo Gois e Míriam Leitão apresentaram a festa.

No evento, Débora afirmou que, apesar das precariedades, a educação mostra que a pobreza não pode definir o futuro das crianças da periferia. Ela disse que a escola é um lugar onde ela pode fazer a diferença no mundo, principalmente na periferia. Débora também destacou que a educação avançou, pois hoje a escola é para muitos, e não apenas para poucos.

Além disso, ela disse que a educação lutou para que as crianças tenham equidade. A professora também recebeu o prêmio de Flávia Barbosa, editora executiva do GLOBO, e Thiago Bronzatto, diretor da sucursal de Brasília do jornal.

Outros vencedores do Prêmio Faz Diferença 2025 incluem Afonso Borges, gestor cultural, que recebeu o prêmio na categoria Livros; Julia Dias Leite, diretora-presidente do Centro Brasileiro de Relações Internacionais (Cebri), que recebeu o prêmio na categoria Mundo; Cristiano Vasconcelos, diretor executivo do Museu do Amanhã, que recebeu o prêmio na categoria Rio; Carlos Monteiro, pesquisador, que recebeu o prêmio na categoria Ciência e Saúde; Lincoln Gakiya, promotor do Gaeco do MP-SP, que recebeu o prêmio na categoria Brasil; Hugo Calderano, mesatenista, que recebeu o prêmio na categoria Esportes; Marisa Monte, cantora e compositora, que recebeu o prêmio na categoria Ela; João Gomes, cantor e compositor, que recebeu o prêmio na categoria Música; Kleber Mendonça Filho, diretor, que recebeu o prêmio na categoria Cinema; e Othon Bastos, ator, que recebeu o prêmio na categoria Artes Cênicas





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