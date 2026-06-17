Professor da FGV-SP é o único representante do país na sessão que pode influenciar decisão sobre tarifas de 25% contra produtos do Brasil

O professor Gustavo Pessoa, da FGV-SP, participará de uma audiência pública do USTR nos Estados Unidos para defender o sistema de pagamentos brasileiro e evitar tarifas de 25% sobre produtos do Brasil.

O professor Gustavo Pessoa, da FGV-SP , é o único representante do Brasil na audiência pública do Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos ( USTR ), marcada para o dia 6 de julho, em Washington.

A sessão faz parte da investigação comercial aberta pelo governo americano e pode influenciar a decisão sobre as tarifas de 25% contra produtos do Brasil. Gustavo Pessoa afirmou que vai apresentar uma visão técnica sobre o funcionamento do Pix e seu papel no sistema financeiro brasileiro.

'Quero mostrar uma visão técnica de como o nosso sistema é muito salutar para todo o sistema financeiro brasileiro e quem quiser operar aqui no Brasil', disse. Na avaliação de Gustavo Pessoa, a tecnologia brasileira deveria ser vista pelos norte-americanos como uma inovação positiva.

'Os Estados Unidos teriam que ver com bons olhos essa tecnologia, não com receio de concorrência ou coisa assim', afirmou. Durante a audiência pública, Pessoa pretende reforçar que o sucesso do Pix ocorreu por adesão espontânea da população, e não por favorecimento regulatório.

'Temos que mostrar que nós não temos preferência pela utilização do Pix. O Pix realmente foi um sucesso, foi absorvido pela sociedade de uma forma que, até então, não tinha ocorrido. Foi uma coisa natural que aconteceu', declarou. A audiência pública do dia 6 de julho será uma das últimas etapas antes da decisão prevista pelo governo americano.

Empresas, entidades de classe, representantes governamentais e demais interessados poderão apresentar argumentos ao USTR. O resultado do processo pode influenciar diretamente as negociações comerciais entre Brasil e Estados Unidos e definir se o tarifaço de 25% sobre produtos brasileiros será implementado





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