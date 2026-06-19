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Professor aposentado de Santa Catarina coleciona mais de mil itens da Copa do Mundo

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Professor aposentado de Santa Catarina coleciona mais de mil itens da Copa do Mundo
ColeçãoCopa Do MundoSanta Catarina
📆6/19/2026 9:48 AM
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Professor aposentado de Balneário Camboriú mantém acervo com mais de mil itens sobre a Copa do Mundo, incluindo peças raras de 1958 e 1970, e disponibiliza para visitação escolar até 2026.

O professor aposentado Martinho Joel Wolter, de Balneário Camboriú , no Litoral Norte de Santa Catarina , coleciona há duas décadas mais de mil itens relacionados à Copa do Mundo.

Seu acervo é diversificado e inclui peças raras, como um porta-copos de 1958 e um estojo de cigarros do Mundial de 1970, além de uniformes, álbuns de figurinhas, mascotes, miniaturas de jogadores e discos de vinil. O item mais curioso, segundo ele, é uma bola de borracha conhecida como "dente de leite" da década de 1970, que foi resgatada por um amigo de uma fogueira.

A bola, apesar de queimada, traga um jogador parecido com Pelé e um sombreiro do outro lado. Aos 56 anos, o ex-professor de educação física começou a juntar esses objetos há 20 anos, utilizando-os como material pedagógico em sala de aula. Ele montava uma sala temática sobre o tema Copa do Mundo para apresentar o futebol às crianças. Atualmente, aposentado, continua a garimpar mercados de pulgas em busca de itens antigos, cada vez mais difíceis de encontrar.

O acervo está exposto no Centro Educacional Municipal Dona Lili, em Balneário Camboriú, onde trabalhou por cerca de 25 anos. A visitação é gratuita para escolas públicas e privadas da região e deve ser agendada previamente na secretaria da escola. O passeio, com duração de aproximadamente 35 minutos, comporta turmas de até 35 alunos. A coleção ficará disponível até o final da Copa do Mundo de 2026.

Entre os destaques, estão as caixas de fósforo da Seleção Brasileira de 1958, consideradas as peças mais antigas, e os produtos promocionais acumulados ao longo dos anos. O porta-copos de 1958 e o estojo de cigarros de 1970 são particularmente raros por serem itens do cotidiano da época, dos quais poucos sobreviveram. A iniciativa preserva a memória do futebol e oferece uma experiência educativa diferenciada para os estudantes, conectando-os à história das Copas através de objetos autênticos e curiosos

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