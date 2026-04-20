Profanação de estátua de Jesus no Líbano por soldados israelenses gera indignação global

Imagem de soldado destruindo um crucifixo no sul do Líbano provoca condenações oficiais de Israel e debate sobre a conduta das tropas em zonas de conflito.

Uma imagem que começou a circular intensamente nas redes sociais no último domingo gerou uma onda de indignação global e colocou o exército de Israel sob um escrutínio renovado. A fotografia, aparentemente capturada por um militar israelense, registra o momento exato em que outro soldado utiliza um machado para destruir uma estátua de Jesus Cristo crucificado, situada em uma área do sul do Líbano que atualmente se encontra sob ocupação militar.

De acordo com relatos locais, a estátua fazia parte de um pequeno santuário localizado no jardim de uma residência nos arredores da vila de Debel, uma das poucas localidades na região que ainda mantém parte de sua população, apesar das ordens de evacuação em massa que forçaram mais de um milhão de pessoas a deixarem suas casas devido à ofensiva militar contínua. O padre local, Fadi Falfel, denunciou o ocorrido como um ato de profanação intolerável, descrevendo a destruição de símbolos sagrados como uma ofensa direta à fé cristã. A autenticidade da imagem foi confirmada pelo próprio exército israelense, após uma verificação que incluiu a geolocalização do local por agências de notícias internacionais, como a Reuters. Este evento provocou uma reação incomum por parte do governo de Israel. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu emitiu uma declaração oficial manifestando surpresa e profunda tristeza, classificando o ato como inaceitável e prometendo que o soldado responsável enfrentará medidas disciplinares severas. Da mesma forma, o ministro das Relações Exteriores, Gideon Saar, pediu desculpas formais a todos os cristãos ao redor do mundo cujos sentimentos foram feridos pela ação. Especialistas e observadores internacionais apontam que este incidente não é isolado, inserindo-se em um padrão crescente de comportamentos registrados pelos próprios soldados em zonas de conflito, como Gaza e Cisjordânia. A difusão destas imagens, muitas vezes realizada pelos próprios militares em seus perfis pessoais, sugere um ambiente de impunidade, fanatismo religioso ou uma desconexão absoluta sobre o impacto global de tais atos. Embora ataques a locais de culto muçulmanos sejam, infelizmente, mais frequentes neste conflito, a natureza visual da profanação contra um símbolo cristão elevou a indignação a um patamar inédito. A repercussão é agravada por registros anteriores, como o vídeo de soldados simulando uma cerimônia de casamento dentro de uma igreja em Deir Mimas, o que reforça as críticas sobre a conduta das tropas em território libanês e levanta questões sobre o respeito às tradições religiosas e aos direitos humanos em tempos de guerra





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