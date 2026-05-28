Produtora do reality show 'Married at First Sight' no Reino Unido está sob escrutínio

Acusações de que os produtores tentaram manipular os participantes para que eles tivessem sexo e que a cultura da série é 'tóxica de cima abaixo'

A produtora do reality show 'Married at First Sight' ( MAFS ) no Reino Unido está sob escrutínio após acusações de que os produtores tentaram deliberadamente irritar ou perturbar os participantes para tornar o drama agradável para a audiência.

Profissionais que trabalharam no programa declararam à BBC que os produtores tentaram manipular os participantes para que eles tivessem sexo, e que a cultura da série era 'tóxica de cima abaixo'. A produtora CPL, responsável pelo MAFS UK, negou as acusações e afirmou que a empresa mantém um 'compromisso com o bem-estar' dos participantes.

No entanto, o sindicato britânico da área de entretenimento Bectu criticou a resposta da produtora, declarando que a sugestão de que alguém faria a denúncia 'simplesmente por ter 'segundos interesses' é inaceitável e um desserviço para os profissionais'. A última temporada do programa foi retirada do serviço de streaming do Canal 4, e o destino da temporada ainda não transmitida é incerto





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