Pesquisa do Ibre/FGV mostra queda na produtividade por hora no primeiro trimestre de 2024, com o Brasil perdendo sete posições no ranking mundial de competitividade. Análises apontam que a redução da jornada de trabalho pode custar R$ 76 bilhões ao PIB, enquanto a falta de investimento em tecnologia e capital humano impede ganhos reais de produção. Especialistas defendem reformas estruturais, incentivos à inovação e qualificação profissional para reverter o quadro.

Uma pesquisa recente realizada pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (Ibre/FGV) revelou que a produtividade por hora trabalhada no Brasil recuou no primeiro trimestre de 2024, sinalizando um retrocesso preocupante em um dos indicadores mais críticos para a competitividade nacional.

O estudo apontou que, apesar de o Produto Interno Bruto (PIB) ter registrado crescimento nos últimos meses, esse avanço parece mais superficial do que estrutural, já que não foi acompanhado por ganhos efetivos na capacidade produtiva das empresas. O recuo da produtividade colocou o país sete posições abaixo no ranking mundial de competitividade, refletindo a fragilidade de um modelo econômico que ainda depende excessivamente de transferências de renda, isenções fiscais e políticas setoriais que não promovem crescimento sustentável.

A análise do Ibre/FGV também destacou que a redução da jornada de trabalho, proposta por alguns setores sindicalizados, poderia gerar um impacto negativo de até R$ 76 bilhões no PIB, segundo dados fornecidos pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). Essa perda potencial seria resultado da diminuição da oferta de horas produtivas, o que poderia transformar o Brasil em um simples exportador de commodities, sem a capacidade de atrair, desenvolver e reter talentos qualificados.

De acordo com representantes da CNI, a economia brasileira precisa urgentemente de políticas que estimulem a inovação, a qualificação profissional e o aumento da eficiência operacional, sob pena de permanecer presa a um ciclo de crescimento inflacionado por benefícios fiscais temporários e distorções tributárias. Em entrevista concedida ao nosso canal, especialistas em economia apontaram que a raiz do problema está na falta de investimento em tecnologia e em capital humano.

Enquanto países concorrentes avançam na automação, na digitalização de processos e na capacitação de sua força de trabalho, o Brasil ainda apresenta um déficit significativo em pesquisas e desenvolvimento (P&D) e em programas de formação continuada. Essa lacuna impede a elevação da produção por hora e limita a capacidade das empresas de competir em mercados globais cada vez mais exigentes.

O estudo ainda alertou para a necessidade de reformas estruturais que reduzam a carga tributária sobre setores estratégicos, melhorem o ambiente de negócios e incentivem a produção de valor agregado, em vez de depender apenas da exportação de matérias-primas. O relatório final do Ibre/FGV, submetido a rigorosa checagem de fatos pelos nossos jornalistas, foi revisado pela equipe editorial antes de sua publicação.

Todos os dados apresentados foram obtidos a partir de fontes oficiais, como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e o Banco Central, e cruzados com informações de organismos internacionais, como a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). A pesquisa enfatiza que, para reverter a tendência de queda na produtividade, é imprescindível que governo, iniciativa privada e sociedade civil trabalhem de forma coordenada na implementação de políticas públicas que favoreçam a inovação, a qualificação da mão‑de‑obra e a melhoria da infraestrutura logística.

Somente assim o país poderá recuperar posições no ranking de competitividade e garantir um crescimento econômico mais sólido e inclusivo a longo prazo





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