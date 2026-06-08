O ministro Flávio Dino aguarda a publicação do acórdão do Tribunal Superior Eleitoral antes de liberar o processo de sucessão ao governo do Rio de Janeiro, atrasando a definição do formato da eleição suplementar.

Há dois meses o processo que determina quem assumirá o governo do Rio de Janeiro ficou em stand‑by no gabinete do ministro Flávio Dino , do Supremo Tribunal Federal.

O ministro detém o poder de liberar ou de suspender a ação, e até agora optou por aguardar a publicação do acórdão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O Tribunal, que avaliou o caso em 4 a 1 a favor de eleições indiretas, deixou de publicar a íntegra da decisão que condenou Cláudio Castro, CEO do papel que está em debate.

Inicialmente, Dino garantiu que devolvê‑lo ao STF assim que a decisão estivesse completa, mas insistiu em esclarecer pontos cruciais para definir o formato da chamada eleição suplementar. Com a solicitação dirigida ao TSE, o Ministério Público questionou a existência de presságios e contradições entre o julgamento do TSE e o acórdão que, segundo ele, havia deferido para o STF a competência de decidir.

Pecaminho as razões pelas quais o TSE teria que 'aparar as arestas' para que a Corte superior pudesse dar um veredicto seguro. A Corte Eleitoral, por sua vez, recusou a impugnação, argumentando que a cassação do diploma de Castro exigiria uma decisão vinculante do propio TSE, e que nesse cenário a eleição do seu sucessor teria de ocorrer por via direta, ao contrário do procedimento via Assembleia Legislativa quando o cargo é vacante voluntariamente.

Passa-se então a expectativa de que, ao final dos recursos, o ministro Dino teria libertado o processo. Contudo, o cenário real mostra outra face: Dino anunciou que seguirá aguardando a nova publicação do acórdão do TSE, sob pena de ter de reconsiderar o próprio voto no STF. Em meio a esse perdão de tempo, o Rio de Janeiro segue sendo governado interinamente pelo desembargador Ricardo Couto, presidente do Tribunal de Justiça.

A maioria dos politicos e da própria magistratura espera que Couto mantenha a gestão até as eleições de outubro, visto que os mecanismos de empurrão entre o STF e o TSE não permitem ainda a preparação de uma votação direta, caso essa opte. O calendário do Tribunal Superior Eleitoral indica que a última data disponível para se realizar uma eleição suplementar antes da data regular de outubro seria em 21 de junho.

O regimento interno do STF preveja, igualmente, a possibilidade de estender os prazos de vista por até 90 dias. Logo, o prazo que resta para que Dino volte a agir sobre o processo acaba em julho, quando o Judiciário entra em recesso. O recuo implica que a análise no Supremo seja empurrada para o segundo semestre do ano, aumentando a possibilidade de atrasos e eventos de esvaziamento no fluxo decisório das Cortes.

A falta de clareza nas etapas de tramitação do processo - que envolve não apenas a liberação do procedimento, mas também a definição do formato da eleição - coloca o Estado na responsabilidade de reater o cidadão afetado. Sem uma decisão definitiva, o futuro do poder executivo do Rio de Janeiro permanece atrelado a uma série de eventuais contenciosos, que não só dificultam a vontade política de tranquilizar a população, mas também põem em risco o cumprimento de uma galeria de prazos legais que limitam a experiência do voto consensual.

O contexto, por fim, ressalta a complexidade do sistema jurídico brasileiro, no qual cada instância deve coordenar ações em tempo hábil para assegurar a legitimidade e efetividade dos mandatos políticos.





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