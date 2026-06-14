Privatização da Sabesp avança no Brasil em contraste com tendência global de remunicipalização da água

Enquanto São Paulo se aproxima da privatização da Sabesp, o mundo registra crescimento de casos em que cidades retomam o controle público da água após experiências negativas com o setor privado. Dados mostram que 90% dos sistemas globais são públicos e especialistas alertam para riscos de tarifas altas e investimentos insuficientes em modelos privatizados.

A privatização da Sabesp avança em São Paulo, enquanto o mundo observa tendência oposta de remunicipalização . O governador Tarcísio de Freitas obteve aprovação na Alesp para o projeto de desestatização, que será sancionado e inclui negociações com municípios até 2060 e definição de modelo tarifário e de investimentos.

A previsão é que todo o processo, com oferta pública de ações, seja concluído até julho de 2024. Esse movimento ocorre em contraste com uma tendência global: entre 2000 e 2023, foram registrados 344 casos de remunicipalização de sistemas de água e esgoto, principalmente na Europa, segundo dados do Public Futures, coordenado pelo Instituto Transnacional (TNI) e pela Universidade de Glasgow.

Lavinia Steinfort, do TNI, explica que essas reversões são motivadas por problemas recorrentes nas privatizações e PPPs, como tarifas inflacionadas, falta de transparência e investimentos insuficientes. Ela cita exemplos como Paris (tarifas +174% entre 1985 e 2009), Berlim (+24% entre 2003 e 2006) e Jacarta (triplicação entre 1997 e 2015). Para Steinfort, a lógica privada prioriza lucros e compromete o acesso à água como direito humano, especialmente diante da crise climática e do avanço da extrema-direita.

Cidades como Berlim, Paris, La Paz, Maputo e Buenos Aires já retomaram o controle público, algumas após lutas judiciais ou sociais. O pesquisador Léo Heller, da Fiocruz Minas e ex-relator da ONU, destaca que cerca de 90% dos sistemas globais de água são públicos e apenas 10% da população mundial é atendida por privados. Ele afirma que o Brasil é uma exceção mundial, pois a tendência predominante é fortalecer sistemas públicos ou remunicipalizar, não privatizar.

Heller ressalta que não há correlação linear entre gestão público/privada e riqueza nacional: países ricos como EUA privatizaram pouco, enquanto a França, estatizante, privatizou massivamente. Na Europa, sistemas públicos predominam em nações escandinavas, Bélgica e Holanda, enquanto França e Espanha têm maior presença privada. A discussão coloca em xeque a ideologia de que o setor privado é mais eficiente e ressaltam a necessidade de investimentos volumosos não subordinados a retorno financeiro para garantir o direito humano à água





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