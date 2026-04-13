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Prisão de Ramagem nos EUA: Uma Operação Complexa Envolvendo Polícia Federal e Autoridades Americanas

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Prisão de Ramagem nos EUA: Uma Operação Complexa Envolvendo Polícia Federal e Autoridades Americanas
Alexandre RamagemPrisãoPolícia Federal
📆4/13/2026 10:28 PM
📰bbcbrasil
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Ex-deputado e ex-diretor da Abin, Alexandre Ramagem, é preso nos Estados Unidos após articulação entre a Polícia Federal e autoridades migratórias americanas. A prisão, relacionada aos atos de 8 de janeiro e a uma condenação por crimes graves, gerou controvérsia e levanta questões sobre o futuro do ex-parlamentar.

A prisão do ex-deputado federal e ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Alexandre Ramagem , ocorrida na segunda-feira, 13 de abril, foi resultado de uma complexa articulação entre a Polícia Federal brasileira e autoridades migratórias americanas, segundo uma fonte com conhecimento das tratativas revelou à BBC News Brasil. Ramagem foi condenado a 16 anos de prisão por crimes graves, incluindo organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado de Direito e golpe de Estado, relacionados aos eventos que se seguiram à derrota do ex-presidente. A condenação e a posterior fuga para os Estados Unidos levantaram questões sobre como o Brasil conseguiria trazê-lo de volta, considerando a morosidade e possíveis obstáculos inerentes aos processos de extradição . A estratégia adotada, conforme a fonte, buscou contornar a demora na avaliação e a potencial rejeição do pedido formal de extradição , já emitido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, após a conclusão da etapa de recursos sobre a condenação de Ramagem em dezembro de 2025. O receio das autoridades brasileiras residia na possibilidade de o pedido de extradição ter o mesmo destino de solicitações anteriores, que foram negadas por outros países, como Espanha, sob o argumento de que os crimes pelos quais Ramagem era investigado não seriam reconhecidos como tais nos Estados Unidos , abrindo caminho para uma longa batalha legal e diplomática. A colaboração com autoridades americanas, portanto, se mostrou um caminho mais curto e eficaz.

A fonte indicou que o monitoramento de Ramagem pelas autoridades brasileiras começou logo após sua fuga para os Estados Unidos, com informações sobre sua localização e situação criminal sendo repassadas ao Immigration and Customs Enforcement (ICE), a agência americana de imigração. A ação da ICE, que ganhou notoriedade por intensificar as operações de fiscalização de imigrantes em situação irregular, resultou na prisão de Ramagem em Orlando. A Polícia Federal, em nota oficial, confirmou a prisão de um indivíduo condenado pelos atos de 8 de janeiro, destacando a cooperação policial internacional como fator determinante. A nota ressaltou que o preso era considerado foragido da Justiça brasileira, reforçando a gravidade dos crimes pelos quais foi condenado. Paralelamente, a notícia da prisão gerou reações e controvérsias. O jornalista e empresário Paulo Figueiredo, através de suas redes sociais, contestou a versão oficial, alegando que a prisão de Ramagem ocorreu devido a uma infração de trânsito e que seu status migratório nos EUA seria legal, pois ele teria solicitado asilo. Figueiredo afirmou que o governo brasileiro não teve participação no episódio e que o pedido de extradição ainda está em análise no Departamento de Estado americano, sugerindo uma interpretação diferente dos fatos. A BBC News Brasil buscou informações junto ao ICE, ao Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos e ao advogado de Ramagem, Paulo Cintra Pinto, mas não obteve resposta até o momento. A situação permanece incerta quanto ao tempo e à efetivação da extradição de Ramagem ao Brasil, com os próximos passos envolvendo uma audiência perante um juiz especializado em questões migratórias nos Estados Unidos.

A complexidade do caso reside na convergência de fatores políticos, jurídicos e diplomáticos. A condenação de Ramagem por crimes graves, que atentan contra a democracia, e sua subsequente fuga, indicam a profundidade da crise política enfrentada pelo Brasil. A cooperação entre a Polícia Federal e as autoridades americanas, por outro lado, demonstra a importância da colaboração internacional no combate à impunidade. O envolvimento da ICE, uma agência com reputação controversa, adiciona uma camada extra de complexidade, ressaltando as dinâmicas políticas e migratórias americanas. A contestação da versão oficial por Paulo Figueiredo e a falta de resposta das autoridades americanas e da defesa de Ramagem deixam em aberto diversas questões e alimentam a especulação sobre as verdadeiras motivações por trás da prisão e o futuro do ex-deputado. O fato de o pedido de extradição ainda estar em análise no Departamento de Estado, conforme alegado por Figueiredo, sugere que o processo legal pode se estender, com a decisão final sobre a extradição nas mãos do Secretário de Estado, Marco Rubio, que tem ligações com figuras políticas brasileiras e já se manifestou em desacordo com decisões do STF. A situação, portanto, permanece volátil e sujeita a desdobramentos significativos, com o destino de Ramagem dependendo de uma série de fatores interconectados e em constante evolução. A espera pela decisão da justiça americana e a análise da postura de figuras políticas influentes nos Estados Unidos serão cruciais para o desfecho do caso.

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Alexandre Ramagem Prisão Polícia Federal Estados Unidos Extradição

 

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