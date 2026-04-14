Prisão de Ramagem nos EUA: Cooperação Internacional Revela Localização e Desencadeia Processo Migratório

Alexandre Ramagem, ex-deputado brasileiro, foi detido nos Estados Unidos em decorrência de questões migratórias e por ordem da Polícia Federal. A prisão foi resultado de uma colaboração entre Brasil e EUA que monitorou seus passos após sua fuga para a Flórida. Ramagem foi condenado pelo STF por participação em trama golpista.

Investigadores revelaram a localização da residência de Alexandre Ramagem nos Estados Unidos através do monitoramento de um veículo utilizado por ele para buscar sua esposa no aeroporto. A colaboração entre as autoridades brasileiras e americanas acompanhou os passos de Ramagem desde que ele se refugiou na Flórida em 2025. Inicialmente, o ex-deputado se instalou em um condomínio de luxo em Miami. Posteriormente, transferiu-se para uma residência espaçosa em Orlando. A descoberta do paradeiro de Ramagem ocorreu após a localização do automóvel usado para buscar sua esposa no aeroporto, pouco tempo após sua fuga para a Flórida.

Ramagem foi detido na segunda-feira, 13 de maio, por questões migratórias, conforme informações da Polícia Federal. Antes de sua prisão, Ramagem havia deixado sua residência quando foi abordado por policiais de trânsito. Inicialmente, os agentes alegaram que Ramagem havia cometido uma infração de trânsito. Ao solicitarem seus documentos, constataram que seu passaporte estava vencido. Diante disso, Ramagem foi encaminhado a um centro de detenção do Serviço de Imigração e Controle de Aduanas (ICE).

O destino de Ramagem será determinado por um juiz de imigração em Jacksonville, Flórida. O processo legal é conhecido por sua lentidão. A defesa de Ramagem deverá apresentar um pedido de liberdade para iniciar o trâmite processual. As autoridades brasileiras têm a intenção de demonstrar ao juiz que não há perseguição política ou judicial, contrariando as alegações de asilo apresentadas por Ramagem. A estratégia central é comprovar que Ramagem busca evitar o cumprimento de uma sentença judicial.

A prisão de Ramagem é o resultado de um trabalho meticuloso que se estendeu por meses, liderado pelo oficial de ligação da Polícia Federal (PF) em Miami, e envolveu monitoramento terrestre nos Estados Unidos. Diversas reuniões foram realizadas com agências e forças policiais norte-americanas para viabilizar a captura. Nas últimas duas semanas, a polícia da Flórida intensificou o apoio à PF brasileira. Durante as investigações, descobriu-se que Ramagem adquiriu um veículo nos Estados Unidos utilizando um passaporte que havia sido cancelado por determinação da Justiça brasileira. Houve uma tentativa de obter um mandado de prisão judicial nos EUA por essa suposta fraude documental, mas o pedido foi rejeitado pela Justiça americana. Alexandre Ramagem foi detido pelo ICE nos EUA enquanto estava na rua.

Condenação no Brasil: Alexandre Ramagem foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por sua participação no núcleo da trama golpista que visava manter Jair Bolsonaro no poder. Antes de sua prisão em Orlando, o ministro Alexandre de Moraes já havia determinado a inclusão de seu nome na lista da Interpol, e a Câmara dos Deputados havia cassado seu mandato e cancelado seu passaporte diplomático. O diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, declarou que a prisão é fruto da 'cooperação internacional Brasil-Estados Unidos no combate ao crime organizado' e enfatizou que as autoridades brasileiras aguardam os procedimentos burocráticos para o retorno do foragido ao Brasil.





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