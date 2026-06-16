Prisão de Felipe Linares nos EUA gera controvérsia sobre ligação com PCC e CV

A prisão de Felipe Linares de Oliveira Dell Aquilla, conhecido como 'Don', nos Estados Unidos, foi anunciada com a alegação de que ele seria um ex-chefe do PCC e do Comando Vermelho. No entanto, autoridades brasileiras consultadas pelo g1 e GloboNews negam que ele tenha relevância nessas facções. A prisão ocorreu após tentativa de fuga com a esposa como refém na Carolina do Norte, baseada em mandado da Interpol por extorsão no Brasil, incluindo um golpe em hotel de luxo em Campos do Jordão.

A prisão de Felipe Linares de Oliveira Dell Aquilla, conhecido como 'Don' ou 'Dom', anunciada nesta segunda-feira (15) pelas autoridades dos Estados Unidos , causou estranheza entre investigadores e órgãos de inteligência consultados pelo g1 e pela GloboNews.

O mandado de prisão que embasou a inclusão do nome de Dell Aquilla na difusão vermelha da Interpol é decorrente de uma condenação definitiva pelo crime de extorsão. Segundo os documentos consultados pela reportagem, a pena fixada foi de nove anos e sete meses de prisão, além de ser réu por dar um golpe em um hotel de luxo de Campos do Jordão (SP).

Embora a polícia migratória americana (ICE) tenha informado que Dell Aquilla seria um ex-chefe das facções criminosas Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV), fontes da Polícia Federal, dos Ministérios Públicos de São Paulo e do Rio de Janeiro, das polícias civis dos dois estados e dos serviços de inteligência afirmaram não reconhecer o investigado como integrante relevante ou liderança de qualquer uma das organizações criminosas. Segundo a apuração, autoridades consultadas disseram não ter conhecimento sequer de que Dell Aquilla seja formalmente vinculado a facções criminosas no Brasil.

Em São Paulo, de acordo com as fontes ouvidas, não há registro de inteligência que o aponte como integrante do PCC e sequer como faccionado no estado, sem registros de entrada em penitenciárias paulistas. O g1 e a GloboNews apuraram ainda que Felipe Linares de Oliveira Dell Aquilla não é citado por investigadores como alguém que tenha ocupado posição de comando ou exercido papel de relevância dentro do PCC ou do Comando Vermelho.

Investigadores ouvidos pela reportagem relataram ter estranhado a informação divulgada pelas autoridades americanas de que o preso seria um antigo chefe das duas facções criminosas. Segundo eles, caso ocupasse posição de destaque em qualquer uma dessas organizações, seria um nome amplamente conhecido pelos setores de inteligência e combate ao crime organizado.

De acordo com as fontes consultadas, Dell Aquilla atua no ramo do entretenimento e teria trabalhado em uma produtora musical cujo proprietário já foi alvo de investigação da Polícia Federal por suspeitas de lavagem de dinheiro. Levantamento realizado pela reportagem em processos envolvendo o investigado mostra que ele aparece como alvo de apurações e acusações relacionadas a crimes como extorsão, tráfico, estelionato, ameaça e lesão corporal.

Ainda segundo as fontes ouvidas, há informações de investigações indicando que ele teria afirmado ter recebido recursos provenientes de integrantes do PCC e do Comando Vermelho, hipótese analisada em apurações sobre movimentações financeiras. No entanto, os investigadores consultados ressaltam que isso não o coloca na condição de líder ou integrante relevante das facções.

No processo em que a reportagem teve acesso, Felipe Linares é réu por dar um golpe no Hotel Botanique, um dos mais caros e de luxo da cidade de Campos do Jordão, no interior de São Paulo, em 2018. Consta na denúncia que ele comprou duas diárias para um casal, por R$ 9,2 mil, se hospedou no hotel, mas reportou para a empresa de cartão de crédito que não reconhecia a compra.

Ele então recebeu o reembolso e o hotel ficou no prejuízo. No processo, o hotel alegou que ele mesmo se hospedou, porque puxou a placa do carro BMW que Aquila usava no dia da hospedagem. O carro estava no nome dele mesmo, mesmo nome da reserva e do cartão de crédito usado no golpe. Desde 2018 a Polícia Civil e a Justiça paulista tentavam intimar o réu, mas nunca encontravam ele em nenhum endereço.

Ele está sendo julgado a revelia. No mesmo processo também consta que Felipe Linares de Oliveira Dell Aquilla tem histórico criminal de agressão a uma ex-namorada. O rapaz também é acusado de não deixar um imóvel que foi vendido por ele ao antigo proprietário do imóvel. Segundo comunicado divulgado pelo ICE, Felipe Linares de Oliveira Dell Aquilla foi detido após uma perseguição na Carolina do Norte.

As autoridades americanas informaram que ele possuía uma ordem de captura internacional expedida a pedido do Brasil por acusações relacionadas a associação criminosa e extorsão. Ainda de acordo com o órgão, Dell Aquilla tentava fugir de carro em direção ao México quando foi interceptado durante uma fiscalização de trânsito na cidade de Mooresville. O ICE afirmou que ele mantinha a esposa como refém dentro do veículo.

Durante a tentativa de fuga, o carro sofreu um acidente e o investigado acabou capturado





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