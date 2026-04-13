Prisão de Alexandre Ramagem nos EUA: Cooperação Internacional Entre Brasil e Estados Unidos

O ex-deputado federal Alexandre Ramagem foi preso nos Estados Unidos em ação conjunta entre as autoridades brasileiras e americanas. A prisão, resultado da cooperação internacional, visa garantir que Ramagem, foragido da justiça brasileira e condenado por tentativa de golpe de Estado, responda pelos seus crimes.

O diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues, revelou nesta segunda-feira, 13 de maio, que a recente prisão do ex-deputado federal e ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Alexandre Ramagem , é o resultado direto da colaboração internacional entre o Brasil e os Estados Unidos . A detenção de Ramagem foi efetuada pelo Serviço de Imigração e Controle de Aduana dos Estados Unidos (ICE), o qual, em português, significa Imigração e Alfândega dos Estados Unidos . A informação da prisão foi confirmada à CNN Brasil tanto pela própria PF quanto pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, ressaltando a importância da ação conjunta entre as autoridades dos dois países no combate ao crime organizado e na aplicação da lei.

Em declarações oficiais, o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, enfatizou que Ramagem é considerado um foragido da Justiça brasileira. As autoridades norte-americanas, por sua vez, constataram que o ex-deputado se encontrava em situação migratória irregular no território dos Estados Unidos. A cooperação entre as agências de segurança do Brasil e dos EUA tem sido fundamental para o andamento das investigações e para a captura de indivíduos procurados pela Justiça em ambos os países. A prisão de Ramagem demonstra a efetividade dessa colaboração e o compromisso conjunto em combater a impunidade, especialmente em casos que envolvem crimes de alta complexidade e repercussão nacional e internacional.

A PF e o Ministério da Justiça ressaltaram que todas as medidas legais estão sendo tomadas para garantir a extradição de Ramagem e que ele responda pelos crimes pelos quais é acusado no Brasil, incluindo a tentativa de golpe de Estado, pela qual já foi condenado em primeira instância.

Alexandre Ramagem, que também foi diretor da Agência Brasileira de Inteligência, estava foragido da Justiça brasileira desde que deixou o país de forma clandestina, atravessando a fronteira de Roraima com a Guiana. A condenação a 16 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado motivou sua fuga e a subsequente busca das autoridades. A prisão nos Estados Unidos representa um marco importante na trajetória do caso, demonstrando que a colaboração internacional pode ser crucial para garantir que a lei seja aplicada e que criminosos não fiquem impunes, mesmo que busquem refúgio em outros países.

As autoridades brasileiras, juntamente com as americanas, estão trabalhando para assegurar que todos os trâmites legais sejam cumpridos e que Ramagem seja entregue à Justiça brasileira o mais breve possível para cumprir a pena determinada pelo STF. A PF e o Ministério da Justiça têm mantido contato constante com as autoridades americanas, visando agilizar o processo de extradição e garantir que Ramagem seja apresentado ao sistema judiciário brasileiro para que responda pelas suas ações.





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