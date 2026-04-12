Prisão de Adriana Souza Possobom, suspeita de mandar matar Mestre Sabiá, é mantida em audiência de custódia

A Justiça manteve a prisão temporária de Adriana Souza Possobom, suspeita de ser a mandante do assassinato do capoeirista Mestre Sabiá. A decisão foi tomada em audiência de custódia e a defesa busca a liberdade de Adriana através de um habeas corpus.

A prisão temporária de Adriana Souza Possobom , suspeita de ser a mandante do assassinato de seu irmão, o capoeirista Paulo Cesar da Silva Souza, conhecido como Mestre Sabiá , foi mantida após uma audiência de custódia realizada nesta sexta-feira. Sabiá, fundador do Grupo Capeira Brasil, foi morto a tiros em 18 de fevereiro, em Icaraí, Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro.

A investigação da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, apontou Adriana como a principal responsável pelo crime. A audiência, realizada na Central de Custódias de Benfica, na Zona Norte do Rio, confirmou a decisão inicial da prisão temporária. A defesa de Adriana, inconformada com a decisão, entrou com um pedido de habeas corpus em segunda instância, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), solicitando que ela responda ao processo em liberdade. A solicitação está sob análise dos desembargadores de uma câmara criminal do TJRJ. O capoeirista Paulinho Sabiá foi executado quando estava no banco do carona de um carro, cujo motorista era uma testemunha chave. Dois dias antes do assassinato, Sabiá escapou por pouco de uma tentativa de homicídio, também em Icaraí. Em 16 de fevereiro, um homem se aproximou pelas costas de Sabiá e apontou um revólver para sua nuca, disparando três vezes, mas a arma falhou. O suspeito fugiu em uma motocicleta pilotada por um cúmplice. Câmeras de segurança registraram a fuga, auxiliando a polícia na identificação do piloto. O juiz da 3ª Vara Criminal de Niterói, com base na investigação da tentativa de homicídio, decretou a prisão temporária de Juan Nunes dos Santos. Juan foi localizado e preso. Ele pilotava a motocicleta utilizada na fuga do atirador na tentativa de homicídio em 16 de fevereiro. O assassinato ocorreu em Icaraí, o mesmo bairro onde a vítima foi atacada anteriormente. As investigações revelaram que os três tiros que mataram Sabiá partiram de um revólver calibre 38, o mesmo tipo de arma usado na tentativa de execução anterior. A polícia informou que Juan também participou do assassinato de Sabiá, pilotando a motocicleta. Juan apontou Adriana como a mandante do crime. A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, responsável pelas investigações da tentativa de homicídio e do assassinato de Sabiá, prendeu Adriana por meio de um mandado de prisão temporária. Na época do assassinato, ao deixar o Instituto Médico-Legal de Niterói, Adriana concedeu uma entrevista, expressando sua consternação pela morte do irmão: Meu irmão não tinha inimigos, nada que a gente soubesse. Era incapaz de fazer qualquer mal a alguém. Nos anos 1980, quando a capoeira era algo até um pouco agressivo, ele participou de um movimento para pacificar isso. A gente está muito perdido. Não sabemos quem pode ter feito isso com ele. O crime foi uma brutalidade, afirmou na ocasião. As investigações da polícia indicam que os executores do assassinato seriam do Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio. Uma reunião no local, que teria contado com a participação de Adriana, foi realizada para acertar o pagamento pelo crime. A Polícia Civil apurou que Adriana teria oferecido R$ 50 mil pelo assassinato, tendo pago, inicialmente, R$ 10 mil como adiantamento. A polícia investiga a motivação do crime, que pode estar relacionada a questões financeiras. Uma testemunha afirmou que a vítima possuía terrenos em Maricá, um carro, motocicletas antigas e investimentos financeiros que totalizavam cerca de R$ 100 mil





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