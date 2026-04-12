Prisão de Adriana Possobom é Mantida em Caso de Assassinato do Mestre Sabiá

Audiência de custódia confirma a prisão temporária de Adriana Souza Possobom, suspeita de ser a mandante do assassinato do capoeirista Mestre Sabiá, em Niterói. A defesa busca habeas corpus. Investigação revela detalhes sobre a tentativa de homicídio anterior e possíveis motivações financeiras.

A prisão temporária de Adriana Souza Possobom, suspeita de ser a mandante do assassinato de seu irmão, o renomado capoeirista Paulo Cesar da Silva Souza, conhecido como Mestre Sabiá , foi mantida após uma audiência de custódia realizada nesta sexta-feira. Sabiá, figura emblemática e fundador do Grupo Capeira Brasil, foi brutalmente assassinado com três disparos no dia 18 de fevereiro, em Icaraí, um bairro nobre localizado em Niterói, município da Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

A investigação conduzida pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí apontou Adriana como a principal responsável por encomendar o crime, levando à sua detenção. A audiência, realizada na Central de Custódias de Benfica, na Zona Norte do Rio, confirmou a decisão inicial de manter a prisão temporária, evidenciando a complexidade e a gravidade do caso. Diante desse cenário, a defesa de Adriana recorreu à segunda instância, apresentando um pedido de habeas corpus ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), buscando a sua liberação para que ela possa responder às acusações em liberdade. A solicitação, que visa garantir os direitos da acusada, está atualmente em análise por desembargadores de uma câmara criminal do TJRJ, que irão avaliar a viabilidade da medida. \O trágico assassinato de Mestre Sabiá ocorreu quando ele estava no banco do carona de um veículo, que era conduzido por uma testemunha chave no caso. Curiosamente, apenas dois dias antes do crime fatal, Sabiá escapou por pouco de uma tentativa de homicídio, também em Icaraí, onde um indivíduo se aproximou por trás dele e tentou atirar, mas a arma falhou. As autoridades acreditam que ambos os eventos estão interligados e fazem parte de um plano mais amplo. A investigação revelou detalhes importantes sobre a tentativa de homicídio, inclusive a identificação do piloto da motocicleta que auxiliou o agressor na fuga. Esse indivíduo, Juan Nunes dos Santos, foi preso e é considerado um elemento crucial para o desvendamento do caso. A polícia está investigando a participação de Juan não apenas na tentativa de homicídio, mas também no assassinato de Sabiá, com base em evidências e depoimentos. A narrativa detalhada da tentativa de homicídio consta no despacho do juiz da 3ª Vara Criminal de Niterói, que decretou a prisão temporária de Juan. A perícia da arma utilizada na tentativa de homicídio e no assassinato revelou que era um revólver calibre 38. \A polícia obteve informações cruciais que indicam a participação de Adriana como mandante do crime. Em depoimento, Juan Nunes dos Santos teria apontado Adriana como a pessoa responsável por encomendar a morte do capoeirista. As investigações revelaram que uma reunião foi realizada no Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio, com a possível participação de Adriana, para definir os detalhes e o valor do pagamento pelo crime. A Polícia Civil apurou que Adriana teria oferecido R$ 50 mil pelo assassinato, mas teria pago apenas R$ 10 mil como adiantamento. As autoridades estão investigando a motivação do crime, que pode estar relacionada a questões financeiras. A vítima, Mestre Sabiá, possuía bens, incluindo terrenos em Maricá, um carro, motocicletas antigas e aplicações financeiras, que somavam cerca de R$ 100 mil. A prisão de Adriana, realizada na última quarta-feira, foi resultado de um mandado de prisão temporária expedido pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, reforçando o compromisso das autoridades em elucidar o caso e levar os responsáveis à justiça. Na época do assassinato, Adriana expressou sua dor e incredulidade em uma entrevista ao jornal O Globo, afirmando que seu irmão não tinha inimigos e que era uma pessoa incapaz de fazer mal a alguém. Ela enfatizou a perplexidade da família diante do crime brutal, que chocou a comunidade da capoeira e a sociedade em geral





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