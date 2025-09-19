Prisões em caso de incêndio em clínica de reabilitação no Paranoá: Polícia investiga homicídio e outras acusações

A Polícia Civil do Paranoá (DF) prendeu temporariamente quatro pessoas relacionadas ao incêndio na clínica Liberte-se, que deixou cinco mortos e feridos. As investigações apontam para possíveis crimes como homicídio doloso, cárcere privado e prescrição ilegal de medicamentos. O delegado Bruno Cunha lidera a investigação que busca determinar as causas do incêndio e as responsabilidades dos envolvidos.

Na tarde desta quinta-feira, 18 de janeiro, a 6ª Delegacia de Polícia do Paranoá (DF) efetuou a prisão temporária de quatro indivíduos relacionados ao incêndio na clínica de reabilitação Liberte-se, ocorrido em 31 de agosto e que resultou na morte de cinco pessoas e ferimentos graves em outras quatro, ainda hospitalizadas. Entre os detidos estão um casal, proprietários da clínica, e dois funcionários do estabelecimento.

A investigação, liderada pelo delegado Bruno Cunha, revelou detalhes surpreendentes sobre as condições em que a clínica operava, intensificando a gravidade das acusações. A Liberte-se, que funcionava sem as devidas autorizações, foi palco de uma série de irregularidades, evidenciando a falta de controle e o descaso com a segurança e o bem-estar dos internos. As buscas e apreensões realizadas na unidade terapêutica, quase vinte dias após o trágico incêndio, resultaram na descoberta de internos, medicamentos e até mesmo armas de brinquedo, o que levanta sérias questões sobre a natureza dos tratamentos e a segurança no local. A polícia agora investiga se os simulacros de armas eram utilizados para intimidar ou punir os internos, adicionando uma camada de preocupação sobre os métodos empregados na clínica. A descoberta dessas irregularidades demonstra a falta de fiscalização e a fragilidade do sistema de saúde mental, expondo a vulnerabilidade das pessoas em busca de tratamento e reforçando a necessidade de medidas mais rigorosas para garantir a segurança e a dignidade dos pacientes. O delegado Bruno Cunha informou que os presos podem responder por homicídio doloso, cárcere privado e prescrição de medicamentos sem receita médica, o que demonstra a complexidade e a seriedade das acusações. A investigação continua em andamento, com a expectativa de esclarecer todos os aspectos do caso e responsabilizar os envolvidos pelos seus atos.\O advogado de Matheus Luiz Nunes de Souza, um dos funcionários da clínica em prisão temporária, apresentou uma versão dos fatos que difere da narrativa geral. Klebes Rezende da Cunha, advogado de Matheus, afirmou que seu cliente procurou a Liberte-se voluntariamente para tratar o vício em drogas e acabou permanecendo no local mesmo após o tratamento, devido à falta de alternativas de moradia. O advogado argumenta que Matheus atuava como monitor na clínica, não por motivos financeiros, mas em troca de abrigo e alimentação, além de demonstrar gratidão pelo apoio recebido e um desejo de ajudar outros pacientes. Klebes detalhou que Matheus estava dormindo no momento do incêndio e acordou com o quarto tomado pela fumaça. Ele conseguiu, mesmo diante da situação crítica, auxiliar um colega a escapar pela janela e tentou ajudar outro interno que estava desacordado. Essa versão contrasta com as possíveis acusações de participação direta no incêndio, levantando a questão da responsabilidade individual e do papel dos funcionários no contexto da clínica. A defesa de Matheus ressalta a complexidade das relações dentro da Liberte-se e a necessidade de analisar cuidadosamente as circunstâncias que levaram à tragédia. A investigação da polícia civil ainda aguarda o laudo pericial que irá determinar as causas exatas do incêndio, mas já descartou a possibilidade de uma pane elétrica no imóvel. O delegado Bruno Cunha ressaltou a importância de descobrir se o incêndio foi causado por ação humana, acidentalmente ou propositalmente, indicando que a investigação está focada em esclarecer a dinâmica do evento e identificar os responsáveis. A busca por informações sobre as causas do incêndio é fundamental para determinar a extensão das responsabilidades e garantir que os culpados sejam punidos. A perícia no local do incêndio é crucial para reconstruir os eventos e entender como as chamas se propagaram, permitindo que os investigadores compreendam a sequência de acontecimentos e determinem a origem do fogo.\A investigação da Polícia Civil continua com foco em reunir todas as evidências necessárias para esclarecer as circunstâncias do incêndio na clínica Liberte-se. Além de analisar as causas do fogo, as autoridades buscam determinar a extensão das responsabilidades de cada indivíduo envolvido, incluindo os proprietários, funcionários e possíveis terceiros. A descoberta de armas de brinquedo e medicamentos sem prescrição médica na clínica levanta questões sobre as práticas de tratamento e o ambiente em que os internos viviam. A investigação também visa apurar se os internos eram submetidos a qualquer tipo de violência ou coação, seja física ou psicológica. A análise das informações coletadas, juntamente com o laudo pericial, permitirá que a polícia determine as acusações formais contra os presos temporários e se outros indivíduos serão responsabilizados. A busca por justiça para as vítimas do incêndio e seus familiares é o objetivo principal da investigação. A polícia está empenhada em garantir que todos os responsáveis sejam punidos de acordo com a lei e que medidas sejam tomadas para evitar que tragédias semelhantes se repitam no futuro. A investigação em andamento busca reconstituir todos os passos que antecederam e sucederam o incêndio, o que envolve a análise de documentos, depoimentos e evidências físicas. A perícia no local do incêndio é crucial para reconstruir os eventos e entender como as chamas se propagaram, permitindo que os investigadores compreendam a sequência de acontecimentos e determinem a origem do fogo, o que ajudará a esclarecer as responsabilidades e a determinar a sequência de eventos que levaram ao incêndio e às perdas de vidas.





