Principal Suspeito de Desaparecimento de Madeleine McCann é Libertado

Christian Bruckner, alemão com histórico de crimessexuais em Portugal, foi libertado após cumprir pena por violação, mantendo-se como suspeito da morte da menina Madeleine McCann em 2007.

Christian Bruckner , o alemão de 49 anos apontado pela Fiscalía alemã desde 2020 como principal suspeito do desaparecimento da menina Madeleine McCann em 2007, foi libertado na quarta-feira após cumprir sete anos de prisão na prisão de Sehnde (Alemanha) por a violação de uma americana em 2005 no Algarve , a mesma região do sul de Portugal onde a menina britânica desapareceu.

Bruckner foi indiciado pela Polícia Judiciária portuguesa em 2022, tentando impedir a prescrição do caso, ao mesmo tempo que apostava na nova via aberta pelos investigadores alemães com uma contundência verbal que não conseguiram sustentar em provas sólidas. O procurador Hans Christian Wolters chegou a afirmar em uma entrevista em 2022 que estava certo de que Bruckner era “o assassino de Madeleine McCann” e deixou entrever que em sua autocaravana tinham sido encontrados restos de roupas da criança. Apesar do empenho dos investigadores, até o momento não foram encontradas provas concludentes para incriminar Bruckner, um criminoso habitual com histórico de delitos sexuais e roubos em Portugal e Alemanha, no desaparecimento de Maddie. A última grande tentativa ocorreu no início de junho, quando a polícia alemã impulsionou em colaboração com a portuguesa uma grande operação de busca na zona de Praia da Luz, lugar do acontecimento que chocou o mundo no verão de 2007. A busca não deu os resultados desejados para impedir a libertação do suspeito. No entanto, os investigadores mantêm o foco sobre ele e solicitaram à justiça alemã que lhe imponha uma tornozeleira eletrônica para controlar seus movimentos, segundo o britânico The Guardian. Madeleine McCann dormia na noite de 3 de maio de 2007 ao lado de seus gêmeos de 18 meses no quarto de um apartamento turístico alugado por seus pais, Kate e Gerry McCann, em uma urbanização de Praia da Luz, no Algarve, destino vacacional muito frequentado pelos britânicos. Enquanto seus progenitores jantavam com sete amigos em um restaurante do complexo, em uma rotina que se havia repetido todas as noites, a menor desapareceu. Seu caso desencadeou uma expectativa mundial sem precedentes em tempos anteriores ao impacto global imediato que facilitam as redes sociais. Maddie foi a menina mais procurada do planeta sem que isso facilitasse a resolução do enigma. No caso, submetido a pressões políticas e mediáticas sem precedentes em Portugal, ficaram indiciados os próprios pais e um residente britânico do Algarve. Os três finalmente seriam absolvidos por falta de provas pela polícia portuguesa, que abandonou o caso e só o retoma para incriminar Christian Bruckner após a irrupção no assunto da Polícia Federal de Investigação Criminal da Alemanha (Bundeskriminalamt, BKA) em 2020. Nesse tempo, a polícia portuguesa renunciou a explorar as pistas que apontam para outras linhas de investigações. Uma das grandes incógnitas que ainda não foi respondida gira em torno do trabalho de cães treinados enviados de Londres. Os animais detectaram sangue e odor de cadáver no apartamento e no carro alugado pela família. Gonçalo Amaral, ex-inspetor que dirigiu os primeiros passos da investigação no Algarve, lembrava em declarações ao EL PAÍS que “em um primeiro momento, diz-se que os fluidos corporais são de um descendente dos McCann e uma semana depois deixa de se dizer. Essa mudança ocorre após uma visita do pai ao laboratório”. Os elementos que apontam para Bruckner, que residiu vários anos no sul de Portugal, são testemunhos de antigos colegas, a detecção de seu celular na área de Praia da Luz na noite do desaparecimento e um histórico de pedofilia e violência sexual. Há quase um ano, um tribunal de Braunschweig o absolveu por insuficiência de provas de cinco delitos (três de violação e dois de abuso sexual) cometidos entre 2000 e 2017, também no Algarve. Esta absolvição é a que abriu a porta para sua libertação atual, após cumprir os sete anos de pena por outro delito





