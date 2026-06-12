Princesa Bajrakitiyabha, filha do rei da Tailândia, morre aos 47 anos

A princesa Bajrakitiyabha, filha mais velha do rei Maha Vajiralongkorn da Tailândia, morreu aos 47 anos após quase quatro anos em coma. Ela era herdeira presuntiva ao trono tailandês e sua morte é um grande golpe para o país.

A princesa Bajrakitiyabha, filha mais velha do rei Maha Vajiralongkorn da Tailândia , morreu aos 47 anos após quase quatro anos em coma, informou o palácio real em um comunicado nesta sexta-feira.

Bajrakitiyabha foi internada em dezembro de 2022 após sofrer um colapso enquanto passeava com seus cachorros de estimação, devido a problemas cardíacos e outras infecções. Ela permaneceu em coma desde então. Como filha mais velha, ela era herdeira presuntiva ao trono tailandês. Após anos de tratamento, os médicos descobriram, em abril de 2026, uma infecção estomacal que levou à inflamação intestinal, causando queda de pressão arterial e arritmia cardíaca.

Em maio, o palácio real comunicou a piora do estado de saúde da princesa. Ela recebeu medicamentos e foram utilizados aparelhos médicos para auxiliar seus pulmões e rins, mas seu estado de saúde continuou a se deteriorar, informou o palácio, acrescentando que os médicos continuariam monitorando de perto sua condição e providenciando tratamento adicional. A princesa Bajrakitiyabha era uma figura importante na família real tailandesa e sua morte é um grande golpe para o país.

A influente Rainha Mãe da Tailândia morreu aos 93 anos no ano passado e agora a princesa Bajrakitiyabha segue seu exemplo. A família real tailandesa está em luto e os brasileiros que conhecem a família real tailandesa também estão sentindo a perda da princesa. A princesa Bajrakitiyabha era uma figura carismática e sua morte é um grande prejuízo para a Tailândia.

A família real tailandesa está em luto e os brasileiros que conhecem a família real tailandesa também estão sentindo a perda da princesa. A princesa Bajrakitiyabha era uma figura importante na família real tailandesa e sua morte é um grande golpe para o país





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