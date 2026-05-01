Primogênitos têm vantagens em educação e renda, enquanto caçulas enfrentam desafios devido a doenças e menor atenção parental

Estudos indicam que primogênitos têm vantagens em educação e renda devido a maior atenção parental e menor exposição a doenças na infância, enquanto caçulas enfrentam desafios como menor estímulo cognitivo e impactos de doenças precoces no desenvolvimento cerebral.

Estudos recentes revelam que primogênitos tendem a ter vantagens significativas em termos de educação e renda ao longo da vida, em comparação com irmãos mais novos.

Essa diferença não se deve apenas a fatores comportamentais ou de personalidade, mas também a elementos biológicos e ambientais que afetam o desenvolvimento infantil. Pesquisas indicam que a exposição precoce a doenças, frequentemente trazidas pelos irmãos mais velhos, pode impactar negativamente o desenvolvimento cerebral dos caçulas, contribuindo para menores salários na vida adulta.

Além disso, os primogênitos geralmente recebem mais atenção dos pais nos primeiros anos de vida, o que se traduz em maior estímulo cognitivo e vantagens educacionais duradouras. Um estudo publicado em 2005, com dados da população norueguesa, mostrou que irmãos mais novos tendem a abandonar a escola mais cedo e ganhar menos na vida adulta, independentemente do tamanho da família e do gênero. Entre meninas, as irmãs mais novas também apresentam maior probabilidade de engravidar na adolescência.

Agora, um novo artigo assinado por pesquisadores dos Estados Unidos, China e Dinamarca propõe uma explicação complementar: a exposição precoce a doenças. Segundo os dados dinamarqueses, irmãos mais novos têm de duas a três vezes mais chance de serem hospitalizados por doenças respiratórias graves durante o primeiro ano de vida. Essas doenças podem afetar diretamente o desenvolvimento cerebral, por meio de processos inflamatórios, e também de forma indireta, desviando energia que seria usada no crescimento cerebral para combater infecções.

Além dos fatores biológicos, o comportamento dos pais também desempenha um papel crucial. Embora muitos tentem dividir a atenção de forma igualitária, a prática costuma ser diferente. Os primogênitos recebem, em média, entre 20 e 30 minutos a mais por dia de atenção de qualidade em comparação com segundos filhos na mesma idade. Esse tempo extra, acumulado ao longo dos anos, representa mais estímulo cognitivo, mais leitura, mais conversas e mais acompanhamento em fases decisivas do desenvolvimento.

Os pesquisadores estimam que os pais tendem a dividir a atenção de forma equilibrada no presente, mas, como o primogênito viveu um período inicial sozinho, ele acaba acumulando uma vantagem difícil de compensar depois. No fim das contas, ser o caçula pode custar mais caro do que parece, entre vírus, febres e menos tempo exclusivo no colo





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