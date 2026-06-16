Primo de Daniel Vorcaro foge de casa em carrinho de golfe minutos antes da chegada da PF em Trancoso

Câmeras de segurança capturaram a fuga de Felipe Cançado Vorcaro em um carrinho de golfe pouco antes da Polícia Federal executar mandado de busca no âmbito da Operação Compliance Zero, gerando suspeitas de alerta prévio e mantendo o caso sob análise do STF.

Imagens obtidas pelas câmeras de segurança revelaram que Felipe Cançado Vorcaro , primo do banqueiro Daniel Vorcaro, abandonou a residência da família em Trancoso , no sul da Bahia, a bordo de um carrinho de golfe.

A fuga ocorreu por volta das 5h40 da manhã do dia 14 de janeiro de 2026, apenas vinte minutos antes da chegada da Polícia Federal ao local para cumprir um mandado de busca e apreensão, no âmbito da segunda fase da Operação Compliance Zero. O registro mostra o veículo estacionado diante da casa, seguido por um homem vestindo roupas semelhantes às atribuídas a Felipe, que embarca no carrinho e parte rapidamente, enquanto a vegetação circundante encobre parcialmente a cena.

Os peritos confirmaram que as imagens são compatíveis com a identidade do investigado, descartando a hipótese de uma saída rotineira. A representação da PF, tornada pública após decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, descreve o comportamento de Felipe como "atípico". Segundo o relatório, o indivíduo realizou sucessivas consultas ao celular, manteve contato com terceiros e, em seguida, deixou o imóvel de maneira inesperada.

A comparação entre as gravações daquele dia e registros anteriores indica que a cena não corresponde a um padrão de rotina, reafirmando a suspeita de que o investigado teria sido alertado previamente sobre a operação. Quando os agentes chegaram, encontraram a casa em estado de abandono abrupto, com camas desarrumadas, aparelhos de ar‑condicionado ligados e nenhum sinal de presença do alvo da investigação. O caso segue sob análise da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

O pedido de prisão preventiva contra Felipe foi mantido, mas o pedido de soltura ficou suspenso após o ministro Gilmar Mendes solicitar vista dos autos, devolvendo o processo à Corte nesta terça‑feira. Enquanto isso, o desdobramento da Operação Compliance Zero continua a repercutir no cenário nacional, levantando questões sobre a eficácia dos mecanismos de combate à corrupção e o grau de proteção que aliados de figuras poderosas podem ter diante da justiça.

A imprensa tem acompanhado de perto os desdobramentos, destacando a importância da transparência nas investigações e a necessidade de respostas céleres por parte dos órgãos judiciais





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