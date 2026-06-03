Primeiro voo de teste do A350-1000ULR, o avião da rota mais longa do mundo

A Airbus realizou o primeiro voo de teste do A350-1000ULR, capaz de voar até 22 horas, superando recordes. A Qantas encomendou o modelo para rotas como Sydney-Londres.

A fabricante aeronáutica europeia Airbus concluiu na terça-feira (2) o primeiro voo de teste do avião A350-1000ULR , projetado para voar até 22 horas seguidas e superar o recorde de voo comercial direto mais longo do mundo.

O modelo MSN 707 voou por 3 horas e 43 minutos em um trajeto com origem e destino em Toulouse, na França, e alcançou altitude levemente superior a 41.000 pés ou 12.500 metros, informou a Airbus. A aeronave foi pilotada por uma equipe dedicada aos testes da empresa e estava equipada com instrumentos específicos para o experimento.

Pela primeira vez, será possível voar sem paradas entre Sydney, na Austrália, e destinos como Londres, no Reino Unido, e Nova York, nos Estados Unidos. Na prática, essa mudança pode reduzir em até quatro horas o tempo total das viagens, eliminando escalas e conexões desgastantes. O voo comercial mais longo em operação neste momento é o da Singapore Airlines, entre Singapura e Nova York, com aproximadamente 15.350 km e duração de mais de 18 horas.

O voo entre Sydney e Londres, por exemplo, alcançaria 18.500 km. O A350-1000ULR (ULR é a sigla em inglês para alcance ultralongo) é uma variação do A350-1000. Uma das diferenças para a versão padrão é um tanque adicional com capacidade para mais 20 mil litros de combustível, o que aumenta a autonomia em mais de 1.800 km, segundo a Airbus.

Durante o primeiro voo, a tripulação realizou verificações gerais de desempenho da aeronave e testou a nova arquitetura do sistema de combustível. Isso marca o início de uma campanha de testes de voo por dois meses para certificar as modificações.

A fabricante disse ainda que fará certificações sobre a ventilação e o controle de temperatura dentro da cabine, além de um novo sistema de refrigeração na cozinha de bordo, criada para ser mais leve e eficiente para voos de longa duração. Esses sistemas são cruciais para garantir o conforto dos passageiros durante voos que podem durar quase um dia inteiro. O modelo teve suas 12 primeiras unidades encomendadas pela companhia aérea australiana Qantas.

A entrega sofreu atrasos, mas a companhia aérea deve receber a primeira unidade em abril de 2027, embora o prazo inicial para inaugurar a rota fosse 2025, já adiado para o final de 2026. O investimento faz parte do Projeto Sunrise, nome inspirado no fenômeno de ver o nascer do sol duas vezes durante a viagem devido à diferença de fusos horários entre a Austrália e o resto do mundo.

A Qantas também encomendou outras 12 unidades do A350-1000 para rotas de longa distância, mas com percursos um pouco mais curtos. Para oferecer mais conforto, a Qantas planeja levar até 238 passageiros por voo, bem abaixo dos cerca de 300 lugares da versão padrão. O design interno inclui uma zona de bem-estar com espaço para alongamento, alimentação e hidratação, além de Wi-Fi gratuito para todos.

A configuração de assentos será de 6 na primeira classe, 52 na executiva, 40 na econômica premium e 140 na econômica. A empresa trabalhou com especialistas em sono para ajustar iluminação e horários de refeição, minimizando os efeitos do jet lag. Essas inovações prometem transformar a experiência de voos ultralongos, tornando-a mais suportável e até agradável para os passageiros





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