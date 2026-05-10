Primeiro navio-tanque do Catar a atravessar o Estreito de Ormuz desde o conflito com o Irã

Um navio-tanque do Catar carregado com GNL (gás natural liquefeito) atravessou o Estreito de Ormuz a caminho do Paquistão, desafiando o bloqueio econômico imposto pelo Irã desde a crise nuclear do país. O Al Kharaitiyat é o primeiro navio-tanque de propriedade e operação do Catar a cruzar o estreito desde o início do conflito entre o Irã e os Estados Unidos, em fevereiro...

Um navio-tanque do Catar carregado com GNL ( gás natural liquefeito ) atravessou o Estreito de Ormuz a caminho do Paquistão, de acordo com dados de rastreamento de navios.

A embarcação, Al Kharaitiyat, é o primeiro navio-tanque de propriedade e operação do Catar a cruzar o estreito desde o início do conflito entre o Irã e os Estados Unidos, no final de fevereiro, segundo analistas de navegação. Às 4h da manhã (horário do leste dos EUA) de domingo, ele estava no Golfo de Omã.

A rota da embarcação mostra que ela transitou por Ormuz utilizando a rota norte aprovada pelo Irã, próxima à ilha de Qeshm, de acordo com o site de rastreamento MarineTraffic. O Al Kharaitiyat, que pode transportar mais de 200 mil metros cúbicos de gás liquefeito, carregou-se no centro de exportação de Ras Laffan, no Catar, no início deste mês.

O Catar normalmente fornece quase 20% do GNL mundial, mas sua produção foi interrompida e suas principais instalações foram danificadas durante o conflito





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