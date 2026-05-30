Primeiro modelo de voo do motor-foguete líquido ARION é testado com sucesso

O primeiro modelo de voo do motor-foguete líquido ARION foi testado com sucesso no banco de ensaios T8, em São José dos Campos (SP). O projeto é uma tentativa inédita da construção do MLBR (Microlançador Brasileiro) liderada pela empresa CENIC.

O primeiro modelo de voo do motor-foguete líquido ARION foi testado no banco de ensaios T8, infraestrutura própria da empresa localizada no campus da Universidade do Vale do Paraíba, em São José dos Campos (SP).

Apesar do tempo reduzido de queima durante o ensaio, o modelo testado já corresponde a uma configuração de voo projetada para ser embarcada em um veículo de sondagem. A campanha teve como objetivo validar tecnologias consideradas críticas para o programa espacial brasileiro, incluindo sistemas de tanques, válvulas, controle e integração do motor-foguete líquido. O pequeno foguete está sendo construído por cinco empresas, e pretende levar satélites para a órbita terrestre.

O projeto é uma tentativa inédita da construção do MLBR (Microlançador Brasileiro) liderada pela empresa CENIC. Durante o processo de fabricação de um equipamento espacial, existem inúmeras dificuldades, uma das principais consiste em pensar todos os detalhes para um lançamento de sucesso. Um vídeo de simulação mostra o veículo terá doze toneladas na rampa para conseguir levar em órbita, uma carga com apenas 40 quilos. Com esses pequenos satélites dá para fazer um monte de coisa hoje em dia.

Isso é um mercado bilionário. O Brasil é privilegiado em termos de lançamento, com uma base geográfica magnifica. O projeto é patrocinado pela FINEP (Financiadora de Estudos e Projetos), vinculado ao MCTI (Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação), em parceria com a AEB (Agência Espacial Brasileira). O foguete MLBR deve ser lançado ao espaço ainda em 2026.

Outras empresas fazem parte do concepção do foguete: Concert, Etsys, Delsis e Plasmahub





CNNBrasil / 🏆 2. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Motor-Foguete Líquido ARION MLBR (Microlançador Brasileiro) CENIC Foguete Espacial Lançamento Espacial

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pedreiros mortos por policiais são sepultados em São Gonçalo; Polícia Civil analisa câmeras corporais de agentesTestemunhas relatam que não houve abordagem nem havia operação na comunidade

Read more »

Ações dos EUA contra facção da Venezuela indicam o que pode ocorrer com PCC e CVEm primeiro momento, sanções financeiras são esperadas por parte de governo Trump

Read more »

São Gonçalo celebra cultura afro-brasileira com lançamento do projeto Palmares de Altay Veloso | São GonçaloEvento reuniu artistas, lideranças culturais e representantes do movimento negro em noite de celebração no Teatro Municipal

Read more »

Pitbull salva idoso de sofrer agressões do próprio filhoO caso aconteceu em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo

Read more »