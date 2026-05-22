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Primeiro lote de restituições do IRPF de 2026 é pago com valor recorde

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Primeiro lote de restituições do IRPF de 2026 é pago com valor recorde
Reposituição Do IRPF De 2026Maior Lote Em Volume De Reembolso Da HistóriaDestinação Especial
📆5/22/2026 11:19 AM
📰jornalextra
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O primeiro lote de restituições do Imposto sobre Renda da Pessoa Física (IRPF) de 2026, com um montante recorde de R$ 16 bilhões, será aberto para consulta na próxima sexta-feira (22 de junho). O lote representa 40% das restituições previstas e será o maior em volume de reembolsos de toda a história.

A Receita Federal abrirá, na próxima sexta-feira (22 de junho), às 10h, a consulta ao primeiro lote de restituições do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) de 2026 (ano-base 2025), com um montante de R$ 16 bilhões a ser pago.

O lote representa 40% das restituições previstas e é o maior em volume de reembolsos de sua história. Cerca de R$ 8,64 bilhões serão destinados a contribuintes com prioridade legal, como idosos entre 60 e 79 anos e contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério. Em relação às restituições, 4,959,431 será o número de contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida e optaram pelo recebimento via PIX.

O pagamento seguirá a ordem de entrega da declaração, mas com prioridade para alguns grupos, como idosos, pessoas com doença grave e professores, e contribuintes que utilizarem a declaração pré-preenchida e optarem por receber a restituição via Pix também terão preferência. Os depósitos dos valores devidos serão realizados no dia 29 ao longo do dia,podendo levar a que o contribuinte não veja a restituição pela manhã na conta bancária, mas esta pode surgir durante o fim do dia.

O lote que será pago na sexta-feira que vem é o 45% maior do que o primeiro lote de restituições de 2025, que havia sido o maior, com uma restituição de R$ 11 bilhões em restituições para 6,2 milhões de contribuintes

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Reposituição Do IRPF De 2026 Maior Lote Em Volume De Reembolso Da História Destinação Especial Orçamento De R$ 16 Bilhões Considerações Sobre Prioridade E Pagamento

 

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