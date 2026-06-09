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Primeiro Gol da Seleção Brasileira em Copas

Sports News

Primeiro Gol da Seleção Brasileira em Copas
Seleção BrasileiraCopa Do MundoPrimeiro Gol
📆6/9/2026 1:47 PM
📰exame
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A Seleção Brasileira tem uma história rica de autores de gols em Copas, com a primeira marcação ocorrendo em 1930, na Copa disputada no Uruguai. Preguinho foi o primeiro a marcar, no duelo contra a Iugoslávia. Richarlison e Neymar são os dois últimos atletas a marcar o primeiro gol da Seleção Brasileira em Copas.

de 2026 está prestes a começar e existe a expectativa de qual jogador será o primeiro a balançar as redes pela Seleção Brasileira . Por ser a única seleção presente em todas as edições do torneio, o Brasil tem uma história rica quando o assunto é autores de gols em Copas.

E a nossa tradição começa lá atrás, em 1930, na Copa disputada no Uruguai. O primeiro jogador a marcar um gol pelo Brasil em Copas foi Preguinho, no duelo em que fomos derrotados pela Iugoslávia por 2 a 1. Fazendo uma viagem no tempo, os dois últimos atletas que 'abriram os trabalhos' para o Brasil em Copas foi Richarlison, na Copa passada, quando o Brasil venceu a Sérvia por 1 a 0.

O jogador balançou as redes aos 17 minutos do segundo tempo. Na edição que foi disputada por aqui, em 2014, na vitória por 3 a 1 contra a Croácia, Neymar anotou aos 29 minutos do primeiro tempo. Confira abaixo a lista de cada jogador que marcou o primeiro gol do Brasil em cada edição da Copa do Mundo

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exame /  🏆 18. in BR

Seleção Brasileira Copa Do Mundo Primeiro Gol Preguinho Richarlison Neymar

 

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