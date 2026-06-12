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Primeiro esforço multinacional para conexão e restauração de ecossistemas fragmentados da Bacia do Rio Paraná

Nature & Environment News

Primeiro esforço multinacional para conexão e restauração de ecossistemas fragmentados da Bacia do Rio Paraná
Bacia Do Rio ParanáReconectarCorredores Fluviais
📆6/12/2026 5:54 AM
📰CNNBrasil
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A iniciativa, que pretende reconectar, por meio de corredores fluviais, ecossistemas fragmentados da Bacia do Rio Paraná, adotou um conjunto de quatro estratégias territoriais: as arcas são áreas naturais que funcionam como refúgios principais para a fauna e a flora, as zonas de amortecimento correspondem às áreas situadas entre ambientes mais preservados e aqueles alterados pela ação humana, destinadas a atividades de baixo impacto ecológico, os trampolins ecológicos são áreas estratégicas de vegetação natural ou em recuperação que funcionam como ‘pontes’ entre diferentes habitats, já nos rios e planícies de inundação é que a essência do projeto se revela, conectando florestas, criando refúgios e traçando rotas para a fauna.

Anunciou, nesta quinta-feira (11), o início da implementação da iniciativa que pretende reconectar, por meio de corredores fluviais , ecossistemas fragmentados da Bacia do Rio Paraná, que se estende por Brasil, Argentina, Bolívia e Paraguai, com a iniciativa sendo considerada o primeiro esforço multinacional voltado à conexão e restauração de mais de 2,5 milhões de quilômetros quadrados de paisagens naturais e recursos hídricos no coração da América do Sul.

A iniciativa adotou um conjunto de quatro estratégias territoriais: as arcas são áreas naturais que funcionam como refúgios principais para a fauna e a flora, as zonas de amortecimento correspondem às áreas situadas entre ambientes mais preservados e aqueles alterados pela ação humana, destinadas a atividades de baixo impacto ecológico, os trampolins ecológicos são áreas estratégicas de vegetação natural ou em recuperação que funcionam como ‘pontes’ entre diferentes habitats, já nos rios e planícies de inundação é que a essência do projeto se revela, conectando florestas, criando refúgios e traçando rotas para a fauna

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Bacia Do Rio Paraná Reconectar Corredores Fluviais Ecosistemas Fragmentados Ações De Restauração Estratégias Territoriais Areas Naturais Fauna E Flora Zonas De Amortecimento Trampolins Ecológicos Rios E Planícies De Inundação

 

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